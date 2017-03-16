Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью

Общественное обсуждение законопроекта «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области» состоялось сегодня, 15 марта, в региональном парламенте. В нем приняли участие депутаты, представители правительства, общественных организаций и объединений, молодежного парламента при областной Думе, экспертного сообщества, члены Общественной палаты региона. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Открывая дискуссию, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников напомнил, что законопроект рассматривался на рабочем совещании с участием всех заинтересованных сторон, заседании профильного комитета и 22 февраля был принят в первом чтении.

– Сегодняшнее обсуждение с общественностью необходимо для более тщательной подготовки законопроекта ко второму чтению, максимального учета мнений и предложений, – подчеркнул он.

Документ разработан на основе предыдущего закона с учетом изменений федеральных норм и регулирует вопросы, отнесенные к полномочиям субъектов. В числе новшеств разработчиками предложен срок полномочий членов палаты – три года против сегодняшних двух, а также внесена норма, определяющая гражданско-правовой статус аппарата Общественной палаты. Предполагается, что аппарат будет являться государственным учреждением или подразделением государственного учреждения согласно распоряжению правительства области.

В ходе обсуждения приглашенные высказали свои мнения. Члены Общественной палаты области отметили, что законопроект доработан с учетом ранее предложенных поправок.

Руководитель городской общественной организации ветеранов Академии права и управления ФСИН Петр Бодько предложил в статью 4 законопроекта поправку о том, что выдвигающиеся в Общественную палату кандидаты могут прилагать копии документов, заверенных как исполнительным органом некоммерческой организации, так и нотариально, тогда как в первоначальном варианте содержалось требование об обязательном нотариальном заверении копий.

Профессор Академии ФСИН России Анатолий Павлухин предложил норму, согласно которой до создания аппарата Общественной палаты консультационное обеспечение процедуры формирования нового созыва организации возлагается на профильное министерство.

Высказанные дополнения планируется внимательно изучить при подготовке законопроекта ко второму чтению.