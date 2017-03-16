Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»

В Музее истории молодежного движения начала работу выставка художника-примитивиста

Экспозиция посвящена родителям художника, а приурочена к его 70-летию. Лопатухин неоднократно выставлялись на престижных выставках, посвященных наивному искусству. На данный момент картины экспонируются в Московском музее современного искусства, в рамках Vмеждународного фестиваля наивного искусства «Фестнаив».

Заниматься живописью Лопатухин начал 10 лет назад. По профессии он врач. В 1971 году окончил Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова. Работал анестезиологом в реанимации. Увлечение живописью пришло случайно. На кухне сломалась разделочная доска, и Олег Юрьевич решил сделать новую своими руками и для красоты расписать заднюю стенку… Лопатухин до сих пор пишет гуашью на оргалите.

Его работы отличаются глубоким философским смыслом, они наполнены знаками и символами. Каждая картина – это восприятие автором событий настоящего или прошлого. Одна из последних картин посвящена блокаде Ленинграда.

На выставке представлено более 100 картин. Экспозиция будет работать до 15 апреля.