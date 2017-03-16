Областная общественно-политическая газета
08:55 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 18:23
Просмотров: 124
Культура
Версия для печати

Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»

В Музее истории молодежного движения начала работу выставка художника-примитивиста
Автор фото: Анна Добролежа | Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Фото: Анна Добролежа.

Экспозиция посвящена родителям художника, а приурочена к его 70-летию. Лопатухин неоднократно выставлялись на престижных выставках, посвященных наивному искусству. На данный момент картины экспонируются в Московском музее современного искусства, в рамках Vмеждународного фестиваля наивного искусства «Фестнаив».

Заниматься живописью Лопатухин начал 10 лет назад. По профессии он врач. В 1971 году окончил Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова. Работал анестезиологом в реанимации. Увлечение живописью пришло случайно. На кухне сломалась разделочная доска, и Олег Юрьевич решил сделать новую своими руками и для красоты расписать заднюю стенку… Лопатухин до сих пор пишет гуашью на оргалите.

Его работы отличаются глубоким философским смыслом, они наполнены знаками и символами. Каждая картина – это восприятие автором событий настоящего или прошлого. Одна из последних картин посвящена блокаде Ленинграда.

На выставке представлено более 100 картин. Экспозиция будет работать до 15 апреля.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:03
Рязанские студенты смогут выступить в Кремле
19:58
В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев
19:03
Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия
18:50
До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог
18:23
Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы