Областная общественно-политическая газета
08:54 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 18:50
Просмотров: 136
Актуально
Версия для печати

До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог

Ежедневно в регионе ремонтируется более 600 кв. метров дорожного полотна

Ямочный ремонт активно ведется во всех районах области. Ежедневно ремонтируется более 600 кв. метров дорожного полотна. Первоочередное внимание уделяется ремонту дорог, входящих в опорную сеть, а также тех, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Всем подрядным организациям поставлена задача – до 20 марта выполнить основной объем работ, чтобы ликвидировать аварийные участки дорог. Ямочный ремонт будет проводиться в течение всей весны.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:03
Рязанские студенты смогут выступить в Кремле
19:58
В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев
19:03
Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия
18:50
До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог
18:23
Олег Лопатухин открыл рязанцам «Окно в мир»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы