До 20 марта в Рязанской области ликвидируют аварийные участки дорог

Ежедневно в регионе ремонтируется более 600 кв. метров дорожного полотна

Ямочный ремонт активно ведется во всех районах области. Ежедневно ремонтируется более 600 кв. метров дорожного полотна. Первоочередное внимание уделяется ремонту дорог, входящих в опорную сеть, а также тех, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Всем подрядным организациям поставлена задача – до 20 марта выполнить основной объем работ, чтобы ликвидировать аварийные участки дорог. Ямочный ремонт будет проводиться в течение всей весны.

Источник: сайт правительства Рязанской области