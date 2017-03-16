Рязанские антимонопольщики проконсультировали муниципальные предприятия

На заседании экспертного совета по закупкам при Рязанском УФАС России заинтересованных лиц проконсультировали по вопросам изменения отчетного законодательства.

Речь шла об основных изменениях, внесенных в 44-й Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации с 01.06.2016. Обсуждались проблемы, связанные с их реализацией. Также отдельно рассмотрели последствия, связанные с неопубликованием годового отчета закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, как это предусмотрено Федеральным законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».