В Рязани впервые пройдет региональный форум добровольцев

Он состоится в апреле, сообщили в рамках заседания Координационного совета по работе со студенческой молодежью. Заседание прошло в министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Форум будет длиться два дня (6 и 7 апреля) и включит в себя дискуссионные и обучающие площадки.

В нем примут участие волонтеры из всех районов области и региональные и федеральные эксперты, которые поделятся своими знаниями с молодежью.