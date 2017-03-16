Рязанские студенты смогут выступить в Кремле

Если станут победителями Всероссийской «Студенческой весны»

Об этом сообщили в рамках заседания Координационного совета по работе со студенческой молодежью, которое прошло в министерстве молодежной политики, физической культуры и спорта области. Исполнительный директор регионального этапа фестиваля Елена Ванюшкина рассказала о сроках и правилах проведения фестиваля.

25-ая юбилейная Всероссийская «Студенческая весна» впервые будет проводиться в двух городах – в Туле и в Москве. Отборочные этапы в вузах и в муниципальных образованиях области уже начались. Их победители 12-13 апреля выступят на региональном фестивале в Рязани, а 14-го – в гала-концерте. Лучшие из лучших будут представлять наш регион на всероссийском уровне 15-19 мая.

Победители финального этапа станут участниками гала-концерта в Москве в Кремле. Кроме того, у зрителей тоже будет возможность увидеть это шоу. Предусмотрено определенное количество пригласительных билетов для групп поддержки участников.