Есть у счастья свой узор

Древняя славянская культура помогает человеку познать себя и решить многие проблемы

Дарить друг другу крашеные яйца с пожеланием любви и добра – одна из основных пасхальных традиций. Однако у древних славян обычай раскрашивать яйца в разные цвета и наносить на них узоры был распространен задолго до принятия христианства. Этот ритуал сопровождал, например, приход весны, ведь яйцо считалось символом плодородия, в нем видели прообраз Вселенной.

Славянская писанка – стала одним из видов народного искусства. Марианна Войнова занимается им около десяти лет. Сначала ездила на специализированные курсы, теперь вместе с подругами и единомышленниками создает обереги по традициям славян в домашних условиях. Чем глубже она вникала в символы орнаментов, тем яснее становился их сакральный смысл. Марианна поняла и почувствовала на себе, что узоры – это не просто рисунки. В них зашифрованы целые жизненные коды. С их помощью можно добиваться изменений в собственном сознании.

– Началось все с извечных вопросов о смысле жизни – откуда мы пришли, куда уйдем и зачем призваны на эту землю. Всегда мне казалось, что в этом мире причинно-следственные связи намного сложнее, чем поступок и его результат. Я поняла, что инструменты управления реальностью сокрыты где-то в нашем сознании. Нужно изменять мысли, и тогда начинается преображение того, что вокруг. Сознание безгранично, оно общее для всех, единое для всей планеты, об этом говорит и учение Вернадского, – рассказывает Марианна.

Круг, квадрат, крест, женщина-берегиня, знаки солнца и разных животных – в них зашифровано мироустройство. Создание писанки – это тоже работа с сознанием, очищение его от всего суетного и негативного.

– В процессе создания оберега очень вредны посторонние мысли, – продолжает Марианна. – Если тяготит какая-то нерешенная проблема, то рекомендуется иметь ручку и бумагу, чтобы на этом листке написать все, что тебя волнует и отвлекает. Можно сравнить с компьютером: ненужный файл закрывается, и все ресурсы отдаются на выполнение главной задачи. Поэтому, кстати, мощным психотерапевтическим эффектом обладают дневниковые записи.

Для создания писанок нужны карандаш, пчелиный воск, натуральные краски, огонек свечи и специальное приспособление, с помощью которого на яйцо наносятся тонкие линии расплавленного воска.

Сначала на яйце карандашом рисуют узор, этот этап называют настройкой оберега. Потом погружают яйцо то в одну краску, то в другую, закрепляя нужный цвет с помощью восковых линий. На участках под воском скорлупа уже не окрашивается. Затем под пламенем свечи воск растапливают и остается только красочный орнамент. Оберег готов.

Узорчатая палитра писанок неисчерпаемая. Одни символы охраняют дом, другие – приносят здоровье, третьи – благосостояние. С тех пор как Марианна начала создавать обереги, она заметила, что многие тяготившие ее проблемы отпали сами собой. Случайно это или нет, пусть размышляют скептики. Марианна уверена – семена благих перемен она посеяла, прикоснувшись к почти забытой культуре предков. А магические узоры, дошедшие до нас из глубокой древности, ей в этом помогли.

Обереги она создает не только для своей семьи, но и для других людей, у которых в жизни что-то не ладится. В свои произведения она вкладывает не только мастерство рукодельницы, но и силу своего серд­ца. Искренне пожелать добра – это и есть то первое и необходимое, что позволяет чуду свершиться.