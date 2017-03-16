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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
Четвёртая полоса
Культура
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Весна на затерянной улице

Художница Ирина Затуловская «дорисовывает» узоры времени на дереве и железе
Автор фото: Татьяна Клемешева | Весна на затерянной улице
Фото автора.

У железного листа, висящего под ярким светом галерейного зала, драные края и живописные пятна ржавчины.

Если присмотреться, в сочетаниях коррозии и оставшейся краски можно разглядеть кроны деревьев с тонкими ветками. Такое «искусство без искусства» не ново. В Интернете даже есть сообщества людей, которые разыскивают подобные разукрашенные временем поверхности и вместе отгадывают, что же «нарисовано». Но московский автор Ирина Затуловская идет дальше и вписывает в уже существующие узоры вещи, персонажей и слова. Вот и на ржавом железном листе «с деревьями» дорисована бельевая веревка, и на ветру раскачиваются штаны и огненно-красная рубаха.

По образованию Ирина Владимировна – художник книги. Окончив Московский полиграфический институт, она занималась иллюстрацией и изучила взаимосвязь слов и изображений. Старая узкая деревянная ставня с декором-ромбиком превращена ее рукой в многоуровневую картину: в ромбе качают маятником часы-ходики, а вокруг теснятся буквы, образующие слово «пространство». Теснота и свобода, привязка ко времени и полное от него отстранение – кусок дерева рассказывает каждому свою историю.

К слову, художница постоянно ищет подобные старые вещи с интересными поверхностями. О том, как фантазия и случай работают в паре, рассказывает работа Затуловской «Качели». Широкая доска, когда-то выкрашенная синей краской, неравномерно выцвела и облупилась. Но для мастера это означает игру цветов и фактур, поэтому светлая часть доски превращается в закат, на фоне которого качается на качелях фигурка в белом платье. Довершает сюжет тонкий серпик месяца – и вот облезлая вещь превращается в предмет искусства. На фоне многих мастеров, добивающихся вечной новизны и яркости своих творений, работы Ирины Затуловской выглядят отрезвляюще простыми, даже примитивными – но уж точно не обветшалыми.

А еще это истории о вечной весне и силе жизни: о ярких «пальтишках» и платьях, огородах с буйством зелени и плодов, о путешествиях, о Пасхе и Боге, который всегда рядом с нами. Кому-то они могут показаться нарочито наивными и нарисованными неумелой рукой – но в них нет «ничего случайного», как говорят коллеги Затуловской. На открытие ее выставки в областном художественном музее пришли скульптор, заслуженный художник РФ Раиса Лысенина и художница Елена Гонтаренко, и обе гостьи отмечали тонкую работу мастера с цветами и композицией. В представлении Ирины Затуловской расцвет природы – это «Весна Патрикевна», время, когда даже вещи могут заговорить. А художница только помогает им рассказать свои истории.

Выставка будет ждать посетителей до середины апреля.

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
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