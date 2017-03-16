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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
Четвёртая полоса
Культура
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О доблести, о подвигах, о славе…

Вышел в свет песенный сборник рязанских композиторов и поэтов

Творческой удачей можно считать появление нового песенного сборника, выпущенного по инициативе педагогов Рязанской детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылева. Название издания, составителями которого выступили Т.И. Небутова и В.Б. Степанова, говорит само за себя: «Рязань – город воинской доблести!».

В книгу вошли произведения наших земляков, посвященные славным защитникам Родины. Это легендарный марш «Прощание славянки» Василия Агапкина (стихи Владимира Лазарева), знаменитый гимн Великой Отечественной Александра Александрова «Священная война» (стихи Василия Лебедева-Кумача), всенародно любимые произведения Анатолия Новикова «Дороги», написанные на слова Льва Ошанина, и «Смуглянка», созданная в соавторстве с Яковом Шведовым, широко известная песня «Учил Суворов» (стихи Виктора Левашова).

Представлено в сборнике и творчество современных авторов: «Расплескалась синева» (Иван Здравков, группа «Голубые береты», Юрий Алёхин), «Тополиный батальон» (Юрий Ананьев, Владимир Хомяков), «Ясный сокол» (Юрий Ананьев, Евгений Маркин), «Возвращение домой» (Петр Хабаров, Василий Материкин), «В той стороне, на войне» (Александр Ермаков, Римма Казакова), «Под осиною, под высокою» (Александр Ермаков, Константин Паскаль).

В сборник включены сведения об истории создания песен, а также об их авторах. Во вступительной статье к этой книге сказано, что она «поможет в расширении и обновлении педагогического репертуара в классах фортепианного ансамб­ля, аккомпанемента и хорового пения детских музыкальных школ и школ искусств. Статьи и нотный стан сборника могут быть использованы в подготовке и проведении тематических концертов».

Патриотическое начало всегда было отличительной особенностью творческой деятельности рязанских композиторов и поэтов. «Боль о времени неблизком», которая звучит в их произведениях, трогает сердца слушателей, напоминает им о героическом прошлом нашего народа, говорит «о доблестях, о подвигах, о славе» нынешнего поколения защитников Отечества.

Владимир Алексеев

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
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