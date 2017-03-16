Красочность графита

Художник Денис Чернов учит зрителей видеть цвета в монохромном изображении

В Рязанском филиале Московского института культуры начала работу выставка преподавателя кафедры дизайна Дениса Чернова. Экспозиция называется «Живопись и рисунок. Автопортрет». Художник переехал в Рязань из Харькова в 2014 году, а в Союз художников России вступил совсем недавно, в 2016 году, поэтому первую свою экспозицию решил не посвящать конкретной теме, а сделал выставку, которая познакомит рязанцев с разными гранями его творчества. Представлено 23 произведения, значительная часть которых выполнена в последнее время.

Свет и тень – важные элементы картины. С их помощью из темноты прорисовываются и становятся доступными глазу ветка дерева, оконная рама, остовы величественных зданий. Благодаря великолепной передаче света и тени, люди, фактура и предметы на картинах Чернова получаются натуралистичными. Кажется, протянешь руку и возьмешь с окна мандаринчик, почувствуешь тепло нагретой солнцем деревянной стены и ее шершавую поверхность.

– После занятий с Денисом Валерьевичем у нас выросла техника, – говорит студентка 2 курса Аида Наврузова. – Он находит подход к каждому студенту и, помимо рисунка, просвещает нас, многое рассказывает нам об истории изобразительных искусств и художниках.

Чернов увлекается философией и эстетикой. Он написал диссертацию на тему «Символика времени в живописи». Многие его картины наполнены символами, знаками, аллюзиями, цитатами. Ими можно не только любоваться, но и разгадывать, откликаться на их вопросы философскими рассуждениями. Некоторые сюжеты его картин фантастичны («Посвящение Уильяму Блейку» или «Призраки мрачного времени»), на них изображены вымышленные города.

Окончив Харьковскую государственную академию дизайна и искусств, Чернов получил специализацию графика и в течение нескольких лет работал преимущественно в этом направлении, но затем стал писать маслом.

– Денис Чернов, несмотря на свой молодой возраст, серьезный и вдумчивый художник, для которого очень важны детали. Особенно в его творчестве выделяется графика, выполненная карандашом. Это не миниатюры, а большие по размерам картины, в которых есть объем, воздух, тщательно прорисована среда. Далеко не каждый график достигает такого уровня передачи пространства, – говорит художник Виктор Грушо-Новицкий.

«Все кажущиеся недостатки графического материала, такие как монохромность и инертность, можно сделать преимуществом, которое создает неповторимость образного строя, – пишет автор в буклете, посвященном выставке. – Бархатистость фактуры и возможность графита отражать свет, как зеркало, добавляют ему живописности, своеобразного аскетического богатства. Восприятие неповторимого колорита зависит больше от зрителя, а не от материала… Нужно только почувствовать и увидеть красочность мира в мягком блеске графита…»

– Денис Чернов очень трудолюбивый, ответственный и отзывчивый человек. В Доме художника наши мастерские находятся по соседству, и я вижу, что он постоянно работает и уходит из мастерской последним. Недавно в Доме художника я делал хранилище картин ушедших живописцев. Обратился к Денису за помощью, и он сразу отозвался. Чернов – человек, на которого можно положиться, – говорит Виктор Грушо-Новицкий. – Я хочу поздравить Дениса с этой выставкой, а всех нас – с тем, что в Рязани появился такой удивительный мастер.

Выставка будет работать до конца апреля по адресу: ул. Ленина, д 1.