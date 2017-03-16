От проблем – к решениям

Цель работы ЖКХ – создание комфортной и безопасной среды для людей

Жилищно-коммунальное хозяйство – это не только жилой фонд, коммуникации, сети, но и совокупность предприятий и служб, которые в решающей степени формируют жизненную среду для человека, сфера важная и необходимая. Недавно министерство ТЭК и ЖКХ области возглавил Андрей Валентинович Горелов, работающий в отрасли более пятнадцати лет. С ним мы говорим накануне праздника о работе этого важнейшего сектора экономики.

Р.В. – Андрей Валентинович, впервые вы встречаете профессиональный праздник в должности министра. Как вы оцениваете итоги работы в прошедшем году? Можно ли сегодня говорить о положительных результатах, достигнутых в отрасли?

А.Г. – Положительные результаты работы жилищно-коммунальной сферы ощущают все рязанцы, поскольку от специалистов самого разного направления, которые трудятся в этой отрасли, требуются умения, знания, ответственность, самоотдача и способность ладить с людьми, а в конечном итоге зависят наше комфортное проживание, настроение, здоровье. И несмотря на проблемы, которых немало, позитива с каждым годом становится все больше.

Замечу, что на долю комплекса приходится 22 процента основных фондов области – жилье, инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, объекты благоустройства. Это все то, что входит в понятие «комфортная среда». И мы всячески содействуем созданию условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование наших служб и организаций, повышению качества и надежности услуг, предоставляемых населению. Результат нашей работы – теплые квартиры, их регулярное водоснабжение и электроосвещение.

Р.В. – Реализация каких государственных программ осуществлялась в прошлом году?

А.Г. – Таких программ несколько. Это «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 – 2020 годы», «Развитие культуры и туризма на 2015 – 2020 годы». В прошлом году на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и энергосбережение и повышение энергетической эффективности» из областного бюджета выделено 69,8 млн. рублей, большая часть из которых была потрачена на модернизацию объектов ЖКХ. Так, было проложено 25,12 км водопроводных сетей, пробурены 3 артезианские скважины, установлены 2 водонапорные башни, 6 единиц оборудования водоочистки, реконструирована 1 котельная, проведена реконструкция инженерных сетей на Лыбедском бульваре и улице Мюнстерской в Рязани для обеспечения бесперебойного снабжения города энергоресурсами. Построены водопроводы в Рыбновском, Кадомском, Кораблинском, Рязанском и других районах. Станция очистки воды построена в Турлатове Рязанского района, в п. Побединка Скопинского района, в Скопине, 2 станции – в Ряжске и поселке Горняк Милославского района, сделано многое другое. Было закуплено необходимое оборудование. В министерстве создан аварийный резерв – трубы, генераторы, кабели и другие необходимые материалы, приобретены 2 мобильные котельные, которые в случае необходимости помогут решить возникшие проблемы.

Р.В. – Андрей Валентинович, с 2014 года в области успешно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов.

А.Г. – Да, эта работа действительно ведется успешно. За эти годы было отремонтировано свыше 940 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 1, 842 млрд. рублей. В этом году работа по капитальному ремонту многоквартирных домов будет продолжена. Всего в программе капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет, принимают участие 7246 домов. Основная часть расходов ляжет на собственников помещений, денежные средства которых аккумулируются на счете регионального оператора и специальных счетах, владельцами которых являются ТСЖ, ЖК. Реализация программы капитального ремонта позволит качественно улучшить жилищные условия жителей нашего региона.

Р.В. – В преддверии профессионального праздника не совсем уместно говорить о проблемах, которые существуют в отрасли. Но без их решения трудно гарантировать оказание качественных жилищно-коммунальных услуг.

А.Г. – Согласен, проблем в ЖКХ много. Сказывается многолетнее недофинансирование отрасли, отсутствие экономических стимулов снижения издержек при производстве услуг, неразвитость конкурентной среды, а также высокая степень износа объектов инженерной инфраструктуры. Несмотря ни на что, мы обязаны предоставить населению области услуги такого качества и в таком объеме, чтобы жизнь рязанцев была удобной и комфортной. И мы это делаем.

Р.В. – Делегация области принимала участие в первом обучающем семинаре по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Скажите, какие вопросы обсуждались на этом семинаре?

А.Г. – В рамках семинара обсуждались вопросы обустройства городской среды. Помимо пленарного заседания, проводились лекции, работали тематические секции, были организованы консультации специалистов. Глава Минстроя России Михаил Мень отметил, что проект по формированию комфортной городской среды Президент России назвал приоритетным. Цель новой программы – серьезная и принципиально значимая. «Выполнение этой задачи мы начнем с наведения элементарного порядка в наших городах и селах – речь идет обо всех муниципалитетах нашей страны с населением более 1000 человек. Таких в нашей стране сегодня 12145», – сказал Михаил Мень. Он особо подчеркнул необходимость вовлечения населения в программу благоустройства, а также отметил, что дворовые территории должны включаться в проект не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. Выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета и контроль за реализацией проекта также остается за гражданами.

Р.В. – Получается, самая главная идея проекта – привлечь людей к благоустройству своей территории и налаживанию комфортной среды в конкретном дворе, округе и городе в целом? А что дальше?

А.Г. – Дальше комиссия по четким критериям будет выбирать наиболее достойные проекты, которые будут реализованы на практике. Как было сказано на семинаре, по инициативе Президента страны в этом году в регионы будет направлено 20 млрд. рублей на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды. Большая часть средств пойдет на создание комфорт­ных условий именно во дворах, где проходит жизнь целых поколений, и люди сами будут решать, какими они должны стать.

Р.В. – Надо понимать, что вскоре будет решена еще одна застарелая проблема ЖКХ – обустройство дворовых территорий.

А.Г. – Да, определены очень сжатые сроки для разработки с участием общественности проектов благоустройства дворовых территорий, знаковых общественных пространств, проведения публичных слушаний, отбора лучших проектов и их реализации. Поэтому теперь нам предстоит напряженная работа в межведомственной комиссии. Сегодня работа уже началась.

В нашей области основным координатором программы благоустройства городской среды, рассчитанной на пять лет, станет межведомственная комиссия. Ее возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. В этом году регион получит из федерального и областного бюджетов на эти цели более 250 миллионов рублей. До 1 апреля все муниципальные образования, вошедшие в госпрограмму, должны будут опубликовать свои проекты благоустройства придомовых территорий. И тогда начнется их общественное обсуждение. Как минимум 30 дней будет у жителей, чтобы внести свои предложения. Но уже сейчас они могут подавать свои заявки на благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в органы местного самоуправления.

Р.В. – Какие предложения будут иметь больше шансов на реализацию?

А.Г. – Те, в которых выражено коллективное мнение жителей домов, а для этого понадобится провести общее собрание собственников жилья. Люди могут предложить построить в своих дворах парковку или детский городок, отремонтировать тротуары, провести озеленение и т.д. Будут приветствоваться любые формы участия жителей в работах по благоустройству – от софинансирования до личной трудовой помощи.

За пять лет мы должны сделать наши улицы и дворы более удобными для жителей. Две трети федерального финансирования выделяются на благоустройство дворов, одна треть – на обустройство парков и наи­более посещаемых общественных зон.

Обязательное условие госпрограммы с общим финансированием 20 млрд. рублей – включение в нее моногородов. В Рязанской области в их число входят поселки Лесной Шиловского района, Побединка – Скопинского и Елатьма Касимовского районов. Все они уже в этом году получат финансирование.

В заключение хочу отметить, что проблем в отрасли еще много. Но, несмотря на имеющиеся трудности, работники коммунальной службы делают все возможное, чтобы жители Рязанской области получали своевременно и в полном объеме весь комплекс жилищно-коммунальных услуг.

С наступающим профессиональным праздником вас, дорогие коллеги!