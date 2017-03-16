Областная общественно-политическая газета
08:55 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017
Просмотров: 43
Выпуск № 46 (5333) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

Встречи в округе

Председатель областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в местной общественной приемной «Единой России» в Сапожковском районе

К главе регионального парламента обратились около тридцати жителей. Большинство вопросов касалось благоустройства, ремонта дорог, водоснабжения, земельных споров, развития фермерских хозяйств, трудоустройства, поддержки многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной ситуации.

Многодетная мама из Сапожка Наталья Зеленина рассказала, что стоит в очереди на получение муниципального жилья. Перспектива есть, но очередь продвигается не так скоро, как хотелось бы. При этом семья готова рассмотреть и другие возможности улучшения жилищных условий. Например, построить дом на имеющемся у них земельном участке. В ближайшее время Зеленины получат информацию по существующим жилищным программам, в которых они могут участвовать.

О мерах государственной поддержки аграриев говорил на приеме у депутата сапожковский фермер Сергей Золотарев.

Были и вопросы по коммунальному хозяйству, без которых не обходится ни один прием. Так, жительница села Канино Елена Подфигурная пожаловалась на неработающую уличную водоразборную колонку. Решение проблемы было найдено сразу, и в ближайшее время все будет исправлено.

А вот проблему жителей села Морозовы Борки не сразу удастся решить. Хотя возникла она, на первый взгляд, из-за пустяка – орфографической ошибки, в результате которой название села пишется то в два раздельных слова, то через «черточку», а по факту получается два разных топонима. Все бы ничего, но для жителей это обернулось серьезной проблемой. Первыми с ней столкнулись родители при получении выплат, полагающихся при рождении второго ребенка: в федеральной базе согласно «Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований» название села пишется в два раздельных слова, а в пакете личных документов, которые представили граждане, – с дефисом. Пришлось на свой страх и риск «черточку» убирать. Все понимают, что произвольное написание названия села недопустимо, но выхода из ситуации на местном уровне пока не найдено. Аркадий Фомин к решению проблемы подключился и уже дал распоряжение найти подтверждение исторического написания названия села. Затем предстоит работа по исправлению документов, в которых допущена ошибка.

Жительница Сапожка Татьяна Иванова рассказала грустную историю своей семьи. Ее брат находится в доме престарелых в Михайлове, хотя всю жизнь прожил в Рязани. Родственникам, тоже пожилым людям, нелегко навещать его так далеко, а ведь поддержка близких очень важна. Татьяна Андреевна попросила главу регионального парламента помочь с устройством ветерана в социальное учреждение в областной центр, куда добраться ей гораздо проще, к тому же и вторая ее сестра живет в Рязани. Аркадий Фомин пообещал оказать содействие.

Часто за каждым визитом стоит непростая человеческая судьба, и обращение на прием позволяет найти решение проблемы.

По материалам пресс-службы Рязанской областной Думы

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
От проблем – к решениям
Цель работы ЖКХ – создание комфортной и безопасной среды для людей
Валентина Севостьянова
Интеграция науки, производства и образования
В Рязанском «Политехе» говорили о передовых технологиях в машиностроении
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
За труд, учебу и родительский подвиг
Рязанцам вручены государственные и региональные награды
Вячеслав Астафьев
Общество
Время наводить чистоту
В Рязани стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территории города
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Полномочия – шире, ответственность – больше
У судебных приставов появились новые возможности и меры влияния на должников
Вероника Шелякина
Общество
Жизненно важные вопросы
Региональный минздрав отчитался о работе за прошлый год
Людмила Иванова
АПК
Вести АПК
Общество
Выбрали строительное дело
На базе Рязанского строительного колледжа прошел второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства
Валентина Севостьянова
Общество
Превентивные меры
обсуждали на совещании по обеспечению правопорядка в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Всем равняться!
Представитель Рязанской области вошел в пятерку сильнейших на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Придут на помощь
Представители социальной сферы оказывают поддержку тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Авторская колонка
Любовь, которой не было
Татьяна Банникова
РВ ТВ
Есть у счастья свой узор
Древняя славянская культура помогает человеку познать себя и решить многие проблемы
Димитрий Соколов
Культура
Весна на затерянной улице
Художница Ирина Затуловская «дорисовывает» узоры времени на дереве и железе
Татьяна Клемешева
Культура
О доблести, о подвигах, о славе…
Вышел в свет песенный сборник рязанских композиторов и поэтов
Культура
Красочность графита
Художник Денис Чернов учит зрителей видеть цвета в монохромном изображении
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы