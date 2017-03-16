Встречи в округе

Председатель областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в местной общественной приемной «Единой России» в Сапожковском районе

К главе регионального парламента обратились около тридцати жителей. Большинство вопросов касалось благоустройства, ремонта дорог, водоснабжения, земельных споров, развития фермерских хозяйств, трудоустройства, поддержки многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной ситуации.

Многодетная мама из Сапожка Наталья Зеленина рассказала, что стоит в очереди на получение муниципального жилья. Перспектива есть, но очередь продвигается не так скоро, как хотелось бы. При этом семья готова рассмотреть и другие возможности улучшения жилищных условий. Например, построить дом на имеющемся у них земельном участке. В ближайшее время Зеленины получат информацию по существующим жилищным программам, в которых они могут участвовать.

О мерах государственной поддержки аграриев говорил на приеме у депутата сапожковский фермер Сергей Золотарев.

Были и вопросы по коммунальному хозяйству, без которых не обходится ни один прием. Так, жительница села Канино Елена Подфигурная пожаловалась на неработающую уличную водоразборную колонку. Решение проблемы было найдено сразу, и в ближайшее время все будет исправлено.

А вот проблему жителей села Морозовы Борки не сразу удастся решить. Хотя возникла она, на первый взгляд, из-за пустяка – орфографической ошибки, в результате которой название села пишется то в два раздельных слова, то через «черточку», а по факту получается два разных топонима. Все бы ничего, но для жителей это обернулось серьезной проблемой. Первыми с ней столкнулись родители при получении выплат, полагающихся при рождении второго ребенка: в федеральной базе согласно «Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований» название села пишется в два раздельных слова, а в пакете личных документов, которые представили граждане, – с дефисом. Пришлось на свой страх и риск «черточку» убирать. Все понимают, что произвольное написание названия села недопустимо, но выхода из ситуации на местном уровне пока не найдено. Аркадий Фомин к решению проблемы подключился и уже дал распоряжение найти подтверждение исторического написания названия села. Затем предстоит работа по исправлению документов, в которых допущена ошибка.

Жительница Сапожка Татьяна Иванова рассказала грустную историю своей семьи. Ее брат находится в доме престарелых в Михайлове, хотя всю жизнь прожил в Рязани. Родственникам, тоже пожилым людям, нелегко навещать его так далеко, а ведь поддержка близких очень важна. Татьяна Андреевна попросила главу регионального парламента помочь с устройством ветерана в социальное учреждение в областной центр, куда добраться ей гораздо проще, к тому же и вторая ее сестра живет в Рязани. Аркадий Фомин пообещал оказать содействие.

Часто за каждым визитом стоит непростая человеческая судьба, и обращение на прием позволяет найти решение проблемы.

По материалам пресс-службы Рязанской областной Думы