Интеграция науки, производства и образования

В Рязанском «Политехе» говорили о передовых технологиях в машиностроении

Здесь прошла межрегио­нальная научно-практическая конференция «Машиностроение; передовые технологии и инновации». В ее работе приняли участие преподаватели и студенты рязанского вуза, руководители крупных промышленных предприятий Рязани, Тулы и других регионов страны.

Открыл конференцию директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог. Он отметил, что в вузе делается все возможное, чтобы из его стен выходили грамотные инженеры, прошедшие практику на производстве. На крупных промышленных предприятиях созданы кафедры машиностроения. Практически все выпускники за годы учебы овладевают рабочими профессиями. Но в то же время необходима более существенная поддержка и заинтересованность самих работодателей. «Без их поддержки решить кадровую проблему будет сложнее», – сказал Игорь Мурог.

– Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета готовит инженеров не только в области машиностроения, но и для других отраслей, – сказал министр промышленности, инновационных и информационных технологий области Игорь Авдеев. – В вузе ведется серьезная научная работа, которая даст новый импульс в развитии машиностроения.

На конференции выступили директор ПАО «Завод «Красное знамя» Алексей Рощин, заместитель министра труда и занятости области Александр Четоркин, начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации г. Рязани Виталий Ларин и многие другие.

Некоторые выступающие вспоминали то время, когда выпускнику вуза мастер нередко советовал забыть все, что он ранее изучал в теории и начинать учиться заново на тех станках и оборудовании, которым на тот момент располагало предприятие. Теперь ситуация в корне изменилась. В «Политехе» создана современная материальная база, позволяющая более активно интегрировать вузовское образование и производство.

С интересными инженерными решениями познакомили собравшихся специалисты «Политеха». Старший преподаватель, заведующий лабораторией института Сергей Стрыгин рассказал о технологии изготовления арочных зубчатых колес с использованием компьютерного моделирования, что является институтским ноу-хау, успешно применяется на заводе «Тяжпрессмаш».

– Мы представляем на конференции Тульское конструкторское бюро приборов, – рассказывают молодые инженеры Владимир Лисицин и Андрей Ковалев. – У нас есть интересные разработки, которыми мы готовы поделиться.

По итогам конференции принята резолюция, где одобрен опыт работы Рязанского «Политеха» по подготовке инженерных кадров для экономики региона.