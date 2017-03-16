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16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Любовь, которой не было

Любовь, которой не было

Слова, поставленные в заголовке, – это название фильма в рубрике «Кино по выходным», которое я увидела недавно в программе российского канала. Увидела и подумала, что они как раз выражают суть и такого явления, как «кино по выходным», и той массы очень некачественного «телепродукта», которая нам предлагается по всем основным телепрограммам и, как правило, в лучшее для телепросмотров время. Пошлость и отсутствие всякой связи с реальной жизнью – вот что должен вкушать зритель. Какая тут к нему любовь? Ничего личного – со стороны телетворцов. Ничего – кроме коммерческого расчета и бессмысленного освоения государственных средств.

Говоря так, я исхожу не только из своего личного и довольно скромного зрительского опыта, хотя и он оставил очень сильное отталкивающее впечатление (подразумевается здесь и краткое включение в телефильм, о котором шла речь выше и который повествует о сексуальном маньяке). Квалифицированно и последовательно ведет рубрику «ТелевЕдение» «Литературная газета», и один из последних ее вердиктов таков: доброго слова заслуживает лишь многосерийный телефильм «Склифосовский», все остальное – откровенная халтура. Может быть, это слишком строго, но в общем и целом соответствует действительности. Но ни одно издание, кроме «Литературки», об этом, насколько я знаю, не пишет. Видимо, все смирились, считают это неизбежностью.

Кто-нибудь здесь обязательно скажет, что эти телесериалы сейчас никому не нужны, смотрят их только домохозяйки, которые на кухне щи варят. Телевидение «отходит», информационное пространство скоро займет Интернет, а молодежь уже и сейчас только в нем и сидит.

Насколько это «хорошо», что она там «сидит», мы прозреваем все больше и больше: обычные, вроде бы не проблемные дети попадают на крючок «кураторов» суицидных групп. Уж лучше бы они сидели с родителями на диване да телевизор смотрели. Только смотреть-то сейчас и детям, и взрослым нечего – ни по телевизору, ни в кино.

На вопиющие случаи доставки смерти по Интернету наше общество, власти отреагировали быстро: меры принимают конкретные, законодательные. А что можно сделать, чтобы фильмы хорошие выходили? Закон в творческом деле не поможет, цензуру не введешь – тут такое поднимется! Один известный театральный режиссер недавно назвал годы с цензурой «страшноватым временем». Но в эти времена были созданы «Любовь и голуби», «Три тополя на Плющихе»… На 8 Марта эти художественные фильмы нам, женщинам, по телевизору как цветы подарили. А потом, в обычный выходной, – про маньяка…

Недавно та же «Литературная газета» провела опрос старшеклассников московских школ (очень умных, «продвинутых» ребят), поставив целью выяснить: какие книги они читают вне обязательной программы. Оказалось, что читают мистику и фэнтези, а из современных «серьезных» авторов – преимущественно зарубежных. Почему? Один из критиков прокомментировал это так: «Наша современная литература не дает надежды, а ее разоблачения убивают даже ту, которая есть».

Я неоднократно приучала себя к современным российским писателям. Вот и недавно принесла из «Горьковки» томик одного почитаемого ныне автора, где рассказывается о герое, названном Владимиром Ильичом Олухом… «Ничего, – бодро подумала про себя, – как-нибудь потерплю». Но непонятность и бесстыдство повествования были столь непереносимы, что книгу я закрыла уже через несколько страниц и отнесла ее назад, в библиотеку.

Отчего не складываются сегодня у многих из нас отношения с подобными авторами – создателями книг или фильмов? От отсутствия любви… Их к нам, к людям, что живут рядом, к своей стране. Им это неважно. Для многих из них главное – понравиться там, за бугром, чтобы пригласили, по плечу похлопали: молодцы, усвоили наши стандарты и ценности.

Современное наше общество на некоторых своих важных участках деградировало – это не секрет. Хорошо, что время, известные события и в нашей стране, и за рубежом показали: нам не обязательно принимать чужие ценности, нам достаточно и своих.

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
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