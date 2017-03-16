Полномочия – шире, ответственность – больше

У судебных приставов появились новые возможности и меры влияния на должников

В Доме общественных организаций состоялось заседание коллегии

УФССП России по Рязанской области, на котором подвели итоги работы за 2016 год и обсудили меры по активизации всех аспектов деятельности в первом полугодии 2017 года.

Руководитель ведомства Ольга Божимова в своем докладе отметила, что в прошедшем году акцент в работе управления был сделан на исполнение социально значимых категорий исполнительных производств. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено 45 квартир, взыскано более 96 млн. рублей задолженности по алиментам, 944 гражданам перечислены суммы задолженности по заработной плате, более 48 млн. рублей взыскано за счет применения полномочий по ограничению выезда должников за пределы страны.

– Важное значение для нашей работы имеет новый законопроект, который вступил в силу с 15 января 2016 года. В случае неоплаты алиментов и штрафов появилась новая мера в отношении неплательщиков в виде ограничения (лишения) права управлять транспортным средством, – говорит Ольга Божимова. – Новым законодательным изменением стало подписание Президентом указа, наделившего службу функцией надзора за коллекторами. Для реализации данного полномочия нашим ведомством создан специальный реестр профессиональных коллекторских агентств. На днях первая коллекторская организация, внесенная в реестр, получила свидетельство и начала свою работу в Рязанской области.

В работе заседания коллегии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. Он отметил, что региональное управление ФССП работает на высоком уровне. Это подтверждают показатели, достигнутые в прошлом году. Судебными приставами-исполнителями взыскано более 2 млрд рублей, из которых 828 млн перечислено в консолидированный бюджет РФ и более 197 млн рублей – в бюджет Рязанской области. Служба судебных приставов работает для того, чтобы решения суда исполнялись неукоснительно и были обеспечены права людей на справедливое разрешение их вопросов в разумные сроки. Высокий уровень правосудия влияет на укрепление доверия к власти в целом.

– Наша общая задача – активно укреплять экономику региона, способствовать сохранению социальной стабильности и спокойствия в обществе. Взаимодействие правительства области, министерства региональной безопасности и службы судебных приставов продолжится и в дальнейшем, – говорит Николай Любимов.

За высокие результаты в служебной деятельности и вклад в работу регионального ФССП Николай Любимов наградил наиболее отличившихся сотрудников знаком губернатора «За усердие».