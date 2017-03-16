Жизненно важные вопросы

Региональный минздрав отчитался о работе за прошлый год

О мерах по стимулированию рождаемости, доступности медицинской помощи, совершенствовании поликлинического звена, информатизации лечебных учреждений, лекарственном обеспечении шла речь на расширенном заседании коллегии регионального минздрава, прошедшем вчера в областной клинической больнице.

Участие в заседании приняли член Совета Федерации от Рязанской области Лариса Тюрина и заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина. С основным докладом выступил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий. Он сообщил, что регион вошел в тройку субъектов ЦФО, где в 2016 году сохранена тенденция повышения рождаемости. Глава ведомства подчеркнул, что в регионе активно ведется работа по повышению рождаемости. В прошлом году в области появился на свет 12801 ребенок, что на 168 детей больше, чем в 2015 году.

Ежегодно растут объемы оказания медпомощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий, а именно ЭКО. В 2016 году ЭКО за счет средств ОМС было сделано 525 пациенткам. Это почти на треть больше, чем в 2015 году. Число родов после ЭКО в прошлом году выросло на 64 процента по сравнению с 2015 годом.

Повышение рождаемости в области специалисты также связывают с эффективной профилактикой абортов. В женских консультациях региона работают 15 консультационных кабинетов для женщин, оказавшихся в ситуации выбора – делать аборт или оставлять ребенка. В результате работы кабинетов доабортного консультирования доля женщин, передумавших прерывать беременность, выросла, а число абортов снизилось.

Одним из важнейших направлений развития как здравоохранения на уровне региона, так и в стране в целом является совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры медицинских организаций. Такая задача была поставлена Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Число тех, кто пользуется Интернетом или специальным инфоматом для записи на прием к врачу, с каждым годом становится все больше.

В Рязанской области за прошлый год через электронную регистратуру осуществлено около трех миллионов записей к врачам, в медицинской информационной системе заполнено около двух миллионов амбулаторных талонов, медиками заведено более миллиона электронных медкарт. Такие цифры привел на заседании коллегии Андрей Прилуцкий. Как отметил глава регионального минздрава, наиболее эффективно данный сервис работает в городских детских поликлиниках, стоматологических поликлиниках Рязани, а также женских консультациях, однако практически не используется в районах области. Последнее министр связал с тем, что в районах области высока доля пожилого населения, которое не владеет современными информационными технологиями. Однако несмотря на это, процедура записи на прием к врачу в электронном виде будет поэтапно внедряться в самых отдаленных уголках региона. Планируется подключение к высокоскоростному Интернету участковых больниц, амбулаторий и офисов общеврачебной практики, создание виртуального кабинета пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг.