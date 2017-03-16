Областная общественно-политическая газета
08:54 МСК
Четверг
16 марта 2017 года
Выпуск № 46 (5333)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Все больше рязанцев пользуются электронной регистратурой для записи на прием к врачу Новый законопроект об Общественной палате Рязанской области обсудили с общественностью Школьный музей подлодки «Курск» в Рязани пополнился старинным якорем Рязанцам вручены награды за труд, успехи в обучении и активную гражданскую позицию Минтранс Рязанской области внес в план ремонта участки, отмеченные на карте «убитых» дорог ОНФ
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017
Просмотров: 69
Выпуск № 46 (5333) |
Вторая полоса
АПК
Версия для печати

Вести АПК

По доступным ценам

В минувшую субботу торговлю на ярмарках выходного дня осуществляли 192 товаропроизводителя на 311 торговых местах.

9,4 тонны мяса, мясной продукции и колбасных изделий для реализации привезли 43 участника. 36 производителей реализовали 16,4 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, продав около восьми тонн продукции. 38 товаропроизводителей реализовали 13,7 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей и 12,4 тонны яблок. Большой выбор овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Картофельный донор

Рязанщина не только полностью обеспечивает себя картофелем и овощами, но и вывозит их в другие субъекты РФ

Касимовские колхозы имени Ленина и «Заветы Ильича», агрохолдинг «Шиловский», ООО «АгроСоюз Спасск», другие хозяйства, занимающиеся картофелем и овощами, за последние годы провели модернизацию и переоснащение производства, привлекли серьезные инвестиции, что позволило выйти на более высокий уровень предпродажной подготовки продукции и улучшить ее качество, повысить конкурентоспособность. Все это способствовало росту спроса на рязанские картофель и овощи. Товарность картофеля увеличилась за год на 7,9%, овощей – на 31%.

Подтверждением этому – цифры. Товарность картофеля выросла за год на 7,9%, овощей – на 31%. По данным Рязаньстата, реализация картофеля за 2016 год увеличилась на 72,9% и составила 88,8 тыс. тонн, овощей – на 39,3%. За пределы Рязанской области было вывезено 51,7 тыс. тонн картофеля (59% от всей реализации) и 5 тыс. тонн овощей (51,5% от всей реализации).

Основными регионами поставки рязанского картофеля являются Москва и Московская область, куда отгружается более 30% реализуемого товара. Также наши хозяйства поставляют свою продукцию в Ивановскую, Владимирскую, Костромскую, Тверскую, Мурманскую области, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Дагестан, по другим адресам.

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах мощности картофеле- и овощехранилищ, плодохранилищ составляют 158,6 тыс. тонн единовременного хранения. По сравнению с 2013 годом они увеличились почти на 52,5%.

Молоко в плюсе

За первые два месяца этого года в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 53,4 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 5,3%.

Большую роль в росте производства играет рост эффективности молочного животноводства. Это выражается в увеличении надоев. От каждой коровы за два месяца получено в среднем по 965 кг молока. Это 69 кг больше, чем в 2016 году.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
Жизненно важные вопросы
Региональный минздрав отчитался о работе за прошлый год
Людмила Иванова
Выбрали строительное дело
На базе Рязанского строительного колледжа прошел второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
За труд, учебу и родительский подвиг
Рязанцам вручены государственные и региональные награды
Вячеслав Астафьев
Общество
Время наводить чистоту
В Рязани стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территории города
Татьяна Железнова
Вести районов
Вести районов
Общество
Полномочия – шире, ответственность – больше
У судебных приставов появились новые возможности и меры влияния на должников
Вероника Шелякина
Общество
Превентивные меры
обсуждали на совещании по обеспечению правопорядка в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Всем равняться!
Представитель Рязанской области вошел в пятерку сильнейших на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Придут на помощь
Представители социальной сферы оказывают поддержку тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
Собеседник
От проблем – к решениям
Цель работы ЖКХ – создание комфортной и безопасной среды для людей
Валентина Севостьянова
Общество
Встречи в округе
Председатель областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в местной общественной приемной «Единой России» в Сапожковском районе
Общество
Интеграция науки, производства и образования
В Рязанском «Политехе» говорили о передовых технологиях в машиностроении
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
Любовь, которой не было
Татьяна Банникова
РВ ТВ
Есть у счастья свой узор
Древняя славянская культура помогает человеку познать себя и решить многие проблемы
Димитрий Соколов
Культура
Весна на затерянной улице
Художница Ирина Затуловская «дорисовывает» узоры времени на дереве и железе
Татьяна Клемешева
Культура
О доблести, о подвигах, о славе…
Вышел в свет песенный сборник рязанских композиторов и поэтов
Культура
Красочность графита
Художник Денис Чернов учит зрителей видеть цвета в монохромном изображении
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы