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В минувшую субботу торговлю на ярмарках выходного дня осуществляли 192 товаропроизводителя на 311 торговых местах.

9,4 тонны мяса, мясной продукции и колбасных изделий для реализации привезли 43 участника. 36 производителей реализовали 16,4 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, продав около восьми тонн продукции. 38 товаропроизводителей реализовали 13,7 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей и 12,4 тонны яблок. Большой выбор овощей представили личные подсобные хозяйства и садоводы.

Картофельный донор

Рязанщина не только полностью обеспечивает себя картофелем и овощами, но и вывозит их в другие субъекты РФ

Касимовские колхозы имени Ленина и «Заветы Ильича», агрохолдинг «Шиловский», ООО «АгроСоюз Спасск», другие хозяйства, занимающиеся картофелем и овощами, за последние годы провели модернизацию и переоснащение производства, привлекли серьезные инвестиции, что позволило выйти на более высокий уровень предпродажной подготовки продукции и улучшить ее качество, повысить конкурентоспособность. Все это способствовало росту спроса на рязанские картофель и овощи. Товарность картофеля увеличилась за год на 7,9%, овощей – на 31%.

Подтверждением этому – цифры. Товарность картофеля выросла за год на 7,9%, овощей – на 31%. По данным Рязаньстата, реализация картофеля за 2016 год увеличилась на 72,9% и составила 88,8 тыс. тонн, овощей – на 39,3%. За пределы Рязанской области было вывезено 51,7 тыс. тонн картофеля (59% от всей реализации) и 5 тыс. тонн овощей (51,5% от всей реализации).

Основными регионами поставки рязанского картофеля являются Москва и Московская область, куда отгружается более 30% реализуемого товара. Также наши хозяйства поставляют свою продукцию в Ивановскую, Владимирскую, Костромскую, Тверскую, Мурманскую области, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Дагестан, по другим адресам.

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах мощности картофеле- и овощехранилищ, плодохранилищ составляют 158,6 тыс. тонн единовременного хранения. По сравнению с 2013 годом они увеличились почти на 52,5%.

Молоко в плюсе

За первые два месяца этого года в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 53,4 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 5,3%.

Большую роль в росте производства играет рост эффективности молочного животноводства. Это выражается в увеличении надоев. От каждой коровы за два месяца получено в среднем по 965 кг молока. Это 69 кг больше, чем в 2016 году.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru