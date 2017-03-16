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Выпуск № 46 (5333)
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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
Вторая полоса
Общество
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Выбрали строительное дело

На базе Рязанского строительного колледжа прошел второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства
Автор фото: Валентина Севостьянова | Выбрали строительное дело
Фото автора.

Это конкурс учащихся профессиональных образовательных организаций по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В нем приняли участие представители строительного, железнодорожного колледжей, будущие мастера из Сасовского индустриального колледжа и Ряжского дорожного техникума. Участники конкурса переводили со словарем технический текст с английского на русский, выполняли комплексное задание по проектированию горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ, на практике показывали владение различными строительными приборами.

Вячеслав Федосов окончил рязанскую школу №28. Решение посвятить себя строительному делу был осознанным. В его семье – потомственные строители. Они и посоветовали парню выбрать себе профессию.

– Считаю, что я правильно поступил, – сказал Вячеслав. – Мне моя будущая профессия очень нравится.

Председатель жюри, директор Союза строителей Рязанской области, Вячеслав Немчинов сказал, что практически все участники конкурса показали глубокие знания и хорошие практические навыки.

Первое место присуждено Максиму Юрину из Рязанского строительного колледжа. Ему и предстоит защищать честь региона на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства по своей специальности.

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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