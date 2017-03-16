Выбрали строительное дело

На базе Рязанского строительного колледжа прошел второй этап региональной олимпиады профессионального мастерства

Это конкурс учащихся профессиональных образовательных организаций по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В нем приняли участие представители строительного, железнодорожного колледжей, будущие мастера из Сасовского индустриального колледжа и Ряжского дорожного техникума. Участники конкурса переводили со словарем технический текст с английского на русский, выполняли комплексное задание по проектированию горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ, на практике показывали владение различными строительными приборами.

Вячеслав Федосов окончил рязанскую школу №28. Решение посвятить себя строительному делу был осознанным. В его семье – потомственные строители. Они и посоветовали парню выбрать себе профессию.

– Считаю, что я правильно поступил, – сказал Вячеслав. – Мне моя будущая профессия очень нравится.

Председатель жюри, директор Союза строителей Рязанской области, Вячеслав Немчинов сказал, что практически все участники конкурса показали глубокие знания и хорошие практические навыки.

Первое место присуждено Максиму Юрину из Рязанского строительного колледжа. Ему и предстоит защищать честь региона на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства по своей специальности.