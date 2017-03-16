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Выпуск № 46 (5333)
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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
Вторая полоса
Общество
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Превентивные меры

обсуждали на совещании по обеспечению правопорядка в регионе

Состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в Рязанской области, которое провел заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев.

В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, руководители региональных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, администраций муниципальных образований региона.

На совещании речь шла о состоянии правопорядка в Рязанской области, работе по выявлению и пресечению фактов продажи спиртосодержащей непищевой продукции, а также товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны.

В ходе совещания был дан ряд поручений по совершенствованию дальнейшей работы, в том числе касающейся приведения в порядок автодорог и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. «Сейчас в этом направлении начинается активная работа. Надо строго контролировать, с каким качеством и в какие сроки сдают объекты подрядчики», – подчеркнул Алексей Тюменев.

Отдельное внимание было уделено реализации превентивных мер, способствующих пресечению торговли в регионе некачественной продукцией. По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Алексея Тюменева, с целью эффективной работы в этом направлении должна быть продолжена активная профилактическая деятельность контрольно-надзорных органов, муниципалитетов как с производителями и организациями торговли, так и с населением. Он также подчеркнул, что продукция, изготовленная незаконным путем, должна своевременно обнаруживаться и изыматься до попадания в розничную торговлю.

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
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