Всем равняться!

Представитель Рязанской области вошел в пятерку сильнейших на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Конкурс проводился под эгидой министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с целью повышения престижа рабочих профессий, стимулирования молодежи к получению специальностей, востребованных на рынке труда. По мнению экспертов, участие в конкурсе способствует совершенствованию профессионального мастерства, обмену лучшим опытом, дает возможность ознакомиться, а в последствие внедрять новые производственные технологии. Участники конкурса продемонстрировали теоретические знания, а также выполнили ряд практических заданий. Федеральный этап конкурса в номинации «Лучший сварщик» состоялся в г. Домодедово Московской области. В нем приняли участие 60 работников крупных компаний и корпораций России. По итогам состязаний электросварщик АО «РНПК» Константин Жарков занял пятое место.