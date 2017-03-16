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Выпуск № 46 (5333)
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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
Вторая полоса
Общество
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Всем равняться!

Представитель Рязанской области вошел в пятерку сильнейших на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Конкурс проводился под эгидой министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с целью повышения престижа рабочих профессий, стимулирования молодежи к получению специальностей, востребованных на рынке труда. По мнению экспертов, участие в конкурсе способствует совершенствованию профессионального мастерства, обмену лучшим опытом, дает возможность ознакомиться, а в последствие внедрять новые производственные технологии. Участники конкурса продемонстрировали теоретические знания, а также выполнили  ряд практических заданий. Федеральный этап конкурса в номинации «Лучший сварщик» состоялся в г. Домодедово Московской области. В нем приняли участие 60 работников крупных компаний и корпораций России. По итогам состязаний электросварщик АО «РНПК» Константин Жарков занял пятое место. 

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
Превентивные меры
обсуждали на совещании по обеспечению правопорядка в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Придут на помощь
Представители социальной сферы оказывают поддержку тем, кто в этом нуждается
Ольга Драган
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