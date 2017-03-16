Придут на помощь

Представители социальной сферы оказывают поддержку тем, кто в этом нуждается

В Рязани, в областной библиотеке имени М. Горького, состоялось заседание расширенной итоговой коллегии министерства социальной защиты населения области.

В ней приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Совета Федерации от областной Думы Лариса Тюрина, Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по области Геннадий Пашин, сотрудники учреждений соцзащиты региона, представители общественных организаций.

Елена Буняшина поблагодарила сотрудников учреждений социальной сферы за плодотворный труд и отметила, что для дальнейшего совершенствования работы нужно внедрять новые современные подходы и взаимодействовать с волонтерами. «В социальной сфере есть хороший практический опыт взаимодействия с общественными организациями, что повышает качество социальных услуг», – подчеркнула она.

Лариса Тюрина отметила важность профессии социального работника. «Вы выполняете очень сложную работу, оказываете всестороннюю помощь и внимание людям, поддерживаете тех, кто находится в трудной жизненной ситуации», – сказала она.

Министр социальной защиты населения региона Денис Боков отчитался по итогам работы ведомства за прошлый год. В частности, он отметил, что в Рязанской области тридцать шесть тысяч человек находятся на социальном обслуживании. При этом особое внимание уделяется семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, и пожилым людям.

«В прошлом году больше детей смогли побывать в лагерях по линии министерства социальной защиты, – отметил Денис Боков. – В основном это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации». По словам министра, в оздоровительном центре «Колос» открыт новый корпус для детей с ограниченными возможностями здоровья, где создана безбарьерная среда.

Денис Боков подчеркнул, что в регионе есть социальные стационарные учреждения, в них предусмотрено более двух тысяч мест для пенсионеров. Однако пожилые люди выбирают услуги социальных работников на дому. Многие охотно пользуются дополнительными платными услугами. По словам Дениса Бокова, представителям сферы социального обслуживания важно качественно и своевременно оказать услуги пожилым людям. Одним из важных факторов при этом является сердечное и доброе отношение к ним.

Ежегодно соцподдержку получают более четырехсот тысяч человек. Так, в прошлом году ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей была предоставлена 6228 многодетным семьям, было продолжено выделение многодетным семьям земельных участков и регионального материнского капитала.