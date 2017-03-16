За труд, учебу и родительский подвиг

Рязанцам вручены государственные и региональные награды

В Рязани стало доброй традицией благодарить людей за хорошо выполненную работу, учебу на совесть, достижения, которые в целом положительно влияют на развитие всего нашего региона. А если успехи значительные, то рязанцам вручают государственные и региональные награды.

Церемония награждения состоялась в правительстве области. В числе награжденных – многодетные семьи, представители промышленных и аграрных предприятий региона, социальной сферы, руководители муниципальных образований, курсанты Рязанского воздушно-десантного училища, Академии ФСИН России и Рязанского филиала Московского университета МВД РФ.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждена семья Белянских – Ольга Александровна и Андрей Васильевич. За день до церемонии награждения у Белянских родился девятый ребенок.

– Имя пока не придумали, обсуждаем варианты и предложения родственников, – говорит папа Андрей Васильевич. – Семья у нас счастливая. Секрет нашего счастья довольно прост. Обычно люди, приходя домой после учебы и работы, собираются у телевизора или проводят часами время за компьютером. У нас нет телевизора, поэтому есть время для общения. Рассказываем, у кого как прошел день. Такой взаимный интерес друг к другу сплачивает нас и в радости, и в преодолении трудностей.

Поздравить родных с наградой пришла бабушка – Татьяна Обрядина. Она гордится тем, что у детей в семье все хорошо.

– У нас папа – человек работящий, – говорит Татьяна Александровна. – Он уже третий дом для детей строит. Я родилась в Кальном. Сейчас на месте нашего старого дома выстроен новый, большой и красивый, для моих внуков. Они проживают в нем, но дом уже кажется маленьким, и папа строит новый дом.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу «Знак Великого князя Олега Рязанского» вручен главе администрации Шиловского района Василию Фомину. В последние десять лет территория муниципалитета динамично развивается, каждый год, несмотря на кризис, отмечается рост производства.

– Растут также заработная плата и количество рабочих мест, что очень важно, – добавляет Василий Михайлович. – Нам удалось создать команду, которая работает на созидание и уверенно смотрит в перспективу. В нелегкие для экономики 90-е годы прошлого века многие отказались от объектов социальной сферы. Мы всю социальную сферу сохранили, и это позволило нам повысить инвестиционную привлекательность района. Текущий год у нас будет годом инвестиционного бума. Поселок Лесной, наш моногород, если будет признан территорией опережающего развития, то туда зайдут инвесторы с суммой порядка 2,5 миллиарда рублей. Инвестиции пойдут уже со всей Российской Федерации.

Курсанты вузов получили именные стипендии губернатора Рязанской области на 2017 год. Один из награжденных – курсант Рязанского филиала Московского университета МВД РФ Андрей Царев. На факультете правоохранительной деятельности Андрей учится на «отлично». Будет участковым уполномоченным полиции. Хочет вернуться на родину, в поселок Октябрьский Михайловского района.

– Скоро поеду в родной поселок на практику, – говорит Андрей Царев. – Профессия очень нравится, и сейчас я понимаю, что это – мое. Считаю, что за период учебы нужно максимально вобрать в себя все, что дают преподаватели. В университете я состою в научном обществе курсантов и слушателей, написал две работы, посвященные своей будущей профессии.

Первым поздравил курсанта с наградой начальник курса вуза, подполковник полиции Александр Биленский.

– Андрей исполняет обязанности старшины курса и является заместителем командира взвода, – дополняет Андрей Анатольевич. – Мы заметили его инициативу и добросовестность с первого курса. Высоких результатов в служебной деятельности он достиг за счет своего трудолюбия и упорства, а эти качества важны в любой профессии.

Государственные и региональные награды отличившимся рязанцам вручал временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

– За каждой наградой – огромная созидательная работа, достижения и успехи, – говорит глава региона. – Награды – это результат глубоких знаний и упорного труда. Лауреаты почетных званий и наград – представители различных сфер деятельности, но всех их объединяет активная гражданская позиция и умение решать самые сложные задачи.