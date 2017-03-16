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16.03.2017
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Выпуск № 46 (5333) |
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Общество
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Время наводить чистоту

В Рязани стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке территории города

Весна в этом году пожаловала ранняя, времени на «раскачку» не дала. В областном центре вплотную приступили к «генеральной уборке». Распоряжением главы администрации Рязани традиционный месячник по благоустройству начался 15 марта. О дате его окончания будет объявлено позже, исходя из погодных условий, однако все основные работы планируется завершить к 1 мая.

О весенних планах городских властей журналистам рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова. По ее словам, в городе создано четыре штаба на базе префектур, куда жителям можно обращаться по всем вопросам, касающимся месячника, в том числе по организации субботников. Общегородские субботники пройдут 25 марта, 8 и 22 апреля.

Уборка будет проводиться Дирекцией благоустройства города, хозяйствующими субъектами, жителями. Уже в первый день на уборку вышли общественные организации – их силами убирается Кремлевский сквер на площади Соборной. До конца недели будут приведены в порядок центральные улицы города. Здесь, обратила внимание спикер, уже вовсю работают пылесосы. В то же время ночью температура понижается до минусовых значений, а это значит, еще может потребоваться обработка дорог антигололедным составом, так что техника пока «живет» на два сезона.

Как только позволит погода, работы по благоустройству развернутся в парках, скверах, зеленых зонах Рязани. По отдельному графику убираются кладбища, ритуальные объекты – их подготовят уже к 7 апреля. Также в рамках месячника будут вывозиться несанкционированные свалки, благоустраиваться детские игровые и спортивные площадки, дворовые территории.

Современные технологии для дорог

Как только сошел снег, в Рязани приступили к ямочному ремонту дорог. В ходе инвентаризации составлен список, в котором 125 участков площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Ольга Свинцова обратила внимание, что последняя новая технология, которая позволяет проводить заделку выбоин без предварительной подготовки, – с применением инфракрасной горелки. Экономится не только время, но и ресурсы: используется асфальт, который уже уложен на дороги, он размягчается и уплотняется вибростанком. Такой метод уже опробован на улице Горького. Также при дорожном ремонте и строительстве в этом году будут применяться новые технологии тощего бетона и плавающих люков.

Для уборки тротуаров в этом году закупается новая техника, какой в Рязани еще не было. С учетом пожеланий жителей МБУ «Дирекция благоустройства города» приобретет две современные машины с вакуумным механизмом, которые могут использоваться как летом, так и зимой. Также в планах – покупка подметально-уборочных машин, поливомоечной техники, покрасочной машины для покраски бордюрного камня. Всего же в этом году будет закуплено одиннадцать единиц техники на сумму 30 млн. рублей, в том числе бульдозер для складирования снега, автовышка для обслуживания наружного освещения, новая для Рязани машина для уборки снега с роторным механизмом.

Город-огород

Одно из ключевых направлений благоустроительных работ – озеленение. В областном центре намечено посадить свыше 5 тысяч кустарников, около 400 деревьев, 420 тысяч цветов. Зеленый наряд в первую очередь обновит Московское шоссе, улицы Черновицкая, Новоселов, сквер на площади Театральной, памятник Циолковскому, улицу Циолковского.

Ольга Свинцова остановилась на новшествах в цветочном оформлении. Расширен с 28 до 36 видов ассортимент цветочной рассады. Новые дизайнерские решения порадуют рязанцев на центральных клумбах города. Впервые для озеленения будут использоваться девять видов многолетников, которыми планируется постепенно замещать однолетние растения. Так, в город вернутся канны, которые до 1976 года росли повсеместно. Первые такие композиции можно будет увидеть в Наташином парке.

Еще одна «изюминка» в Год экологии – так называемые еврогрядки и аптекарские клумбы. Грядки с цветущими овощными культурами будут разбиты на Лыбедском бульваре и в сквере на улице Лермонтова. Здесь будут высажены капуста, лук-порей, лаванда, ромашка, пустырник. Ольга Свинцова подчеркнула, что эти растения выполняют декоративную функцию и вовсе не предназначены для употребления в пищу, рвать их не стоит.

Новое назначение

В качестве начальника управления благоустройства Рязани в пресс-конференции принял участие Владимир Луканцов, ранее возглавлявший управление федеральной антимонопольной службы по Рязанской области. Он отметил, что в новой должности находится второй день и полагает, что имеющийся опыт позволит ему быстро войти в курс дела.

– В первом приближении для меня вырисовывается следующая картина: то, что у нас так рано сошел снежный покров, дает нам даже определенные возможности в этом году, в частности по приведению в нормативное состояние дорожной сети, проведению работ по озеленению, благоустройству, – подчеркнул Владимир Луканцов.

Статья опубликована в номере 46 (5333) от 16 марта 2017 года
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