Вести районов

ШИЛОВО. Активно работает районный автопоезд «Забота и здоровье». В минувшие выходные он выезжал в с. Тырново. Врачи вели прием на базе сельской врачебной амбулатории. Был организован подвоз жителей из соседних населенных пунктов. Всего принято 115 человек, на дому обследовано 3 больных, терапевты приняли 69 пациентов, хирург – 32, невролог – 31, окулист – 43, гинеколог – 48, онколог – 33, проведено 67 УЗИ, сделано 95 ЭКГ, центр здоровья посетили – 75 человек. Большая нагрузка выпала на долю процедурной медсестры Елены Сенюковой, она забрала кровь из вены на биохимические анализы у 85 пациентов. На прием к врачу-онкологу Николаю Митюнину заранее были приглашены больные, состоящие на диспансерном учете. Николай Никитович досконально знает каждого своего пациента, ведь уже 43 года он работает в Шиловской ЦРБ после окончания Рязанского медицинского института и бессменно возглавляет онкологическую службу района. Большую помощь в организации работы автопоезда «Забота и здоровье» оказал глава Тырновского поселения Сергей Попов.

ПИТЕЛИНО. По 25 килограммов молока на корову – такой суточный надой в эти мартовские дни получают животноводы мегафермы ООО «ОКА МОЛОКО». Это больше прошлогоднего уровня почти на 6 килограммов. По суточным надоям пителинцы уверенно занимают первое место в регионе.

ПРОНСК. Перед началом весеннего половодья 2017 года проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, расположенных в Пронском районе. Гидроузел филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанской ГРЭС, расположенный в этом районе, один из самых крупных в области. Специальной комиссией произведена ревизия основных механизмов и агрегатов гидротехнического сооружения. В частности, был проведен осмотр оборудования гидроузла, зданий гидротехнических сооружений, дамбы золоотвала. Согласно отчету комиссии, оборудование гидротехнических сооружений и других производственных зданий подготовлено к пропуску паводковых вод.

КАДОМ. Специалисты Кадомского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с представителями районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и студентами муниципального технологического техникума организовали презентацию для своих подопечных, а также для слушателей Университета третьего возраста. Она состоялась в историко-краеведческом центре и была посвящена землякам – участникам Великой Отечественной войны. На основе собранных архивных материалов специалистами центра оформляется фотоальбом, и в дальнейшем планируется разработать проект «Люди и судьбы».

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В Александро-Невском районе активно развивается Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»: действуют уже 6 юнармейских отрядов на базе общеобразовательных учреждений. Недавно участниками движения стали еще 47 учеников. На торжественной церемонии, прошедшей в средней школе в райцентре, они поклялись с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.