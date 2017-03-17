Новости НХЛ: «ВДВ-Рязань» вновь на восьмом месте

Счет поединка "Здоровье" - "ВДВ-Рязань" - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

О вчерашнем матче за 7-е место рассказали в пресс-службе НХЛ в регионе.

Шайбы забросили: 0:55 - Макаров (В. Власов, 1:0). 6:13 - Кочанов (Царёв, 1:1, бол.). 7:06 - Гамарин (Николаев, 2:1). 28:35 - Сенюков (Михайлик, 3:1, бол.). 33:18 - Гамарин (Николаев, 4:1). 53:09 - Гамарин (Котиков, 5:1, мен.). 59:57 - Морозов (О. Сидоров, Шмаков, 5:2)

На первой минуте - ушат холодной воды. Пас Власова от синей линии, Макаров возле стойки ворот подставил клюшку, и шайба влетела под перекладину - 1:0. За подножку удалён Максим Грачёв. Хорошо заряжает по воротам Жданов, но Василенко надёжен. В следующей атаке Царёв стреляет по воротам, Василенко парирует бросок, тянется, чтобы накрыть шайбу, но его опережает Кочанов - 1:1. Вбрасывание в центре площадки и в быстрой атаке отличается Сергей Гамарин - 2:1.

Здорово убегает Морозов на рандеву с Василенко, но выручает кипер. Справа атакует Николаев. Хороший бросок с вершины наносит Сергей Гамарин, но и Гречишкин не дремлет.

Бросок Максима Морозова - шайба попадает в стойку ворот. За подножку удалён Сергей Николаев. От синей линии заряжает Куприянов. Удалён на две минуты Олег Сидоров. От синей заряжает Максим Грачёв. В меньшинстве бросает по воротам Морозов. Классный момент у "Здоровья", и с пятачка переправляет шайбу Фокин, но Гречишкин на высоте. В следующей атаке пас Михайлика на вершину и точно низом бросает Сенюков - 3:1. Выходит Сенюков один на один, но Гречишкин ловит шайбу.

Проходит по правому флангу Николаев - делает пас на пятачок, где подставил клюшку Гамарин - 4:1. Бросает по воротам Цыплаков. От синей линии стреляет Грачёв. Большое игровое преимущество в концовке периода у "Здоровья". Бросок Морозова, ответ Гамарина.

Третий игровой отрезок. От синей линии стреляет Олег Сидоров. Бросок Цыплакова справа. За неправильную атаку соперника наказан Сергей Гамарин. В равных составах простреливает справа Царёв и после подправления Торжкова ловит шайбу Василенко. Удалён Тимофеев за задержку соперника руками. В меньшинстве убегает один на один с Гречишкиным Гамарин и неотразимым броском отправляет шайбу в цель - 5:1. В равных составах немного поиграли команды - удалён Кочанов за подножку.

На последней минуте бросок Максима Морозова ловит Василенко. В концовке десантники провели затяжную атаку. Шмаков справа от лицевой линии простреливает на дальний пятачок и Максим Морозов точно низом отправляет шайбу в цель - 5:2.

Таким образом "Здоровье" после прошлогоднего девятого места сделало два шага вперёд. Десантники показывают стабильную игру и стабильный результат. Вновь восьмое место.