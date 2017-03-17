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16.03.2017, 09:10
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Экология
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Рязанцев зовут в Кремль

Чтобы вместе с Эрой провести там Час Земли

Час Земли - глобальная ежегодная международная акция. В назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы, чтобы привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты. Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии в 2007 году. В 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.

В этом году Час Земли проводится 25 марта в 20:30. Экологический рязанский альянс решил присоединиться к акции и отметить его на территории рязанского Кремля.

Эра приглашает рязанцев 25 марта в 20:30 к Кремлевскому Валу послушать лекцию о Кремлевском вале от экскурсоводов Кремля, посмотреть на звезды в телескоп с астрономами из клуба «Меридиан 39» (ведь в Час Земли выключают свет, звезды будет хорошо видно), посмотреть на яркое фаер-шоу от друзей Эры и послушать живой аккомпанемент - барабаны и волынку! А также попить чай!

Более подробную информацию можно узнать на сайте www.erarzn.ru

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