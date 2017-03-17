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Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 09:30
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Общество
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Недолго рязанец продавал сим-карты без оформления лицензии

Незаконную торговлю пресекла полиция

Специалисты отдела организации применения административного законодательства УМВД России по области выявили, что на из одной популярных интернет-площадок, предназначенных для торговли подержанными товарами, предлагают приобрести сим-карты с «красивыми» номерами. В ходе проверки этих сведений выяснилось, что продавец торгует сим-картами без оформления лицензии или соглашения с каким-либо официальным представителем сотовой компании.

Полицейские выяснили, где произойдет сделка между продавцом и очередным клиентом, и на «встрече» у одного из торговых центров Рязани задержали нарушителя. Как информирует сайт регионального УМВД России, 23-летний рязанец продавал сим-карты без оформления лицензии на эту деятельность и соответственно без регистрации данных покупателя. Ранее нарушитель уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за аналогичную деятельность.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.13.29 КоАП РФ.

Сотрудники полиции выясняют все каналы незаконного распространения сим-карт.

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