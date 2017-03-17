«Сокол» переиграл «Шкоду-Рязань»

И занял 5-е место в турнире НХЛ

Как сообщает пресс-секретарь НХЛ в Рязанской области Константин Куколев, шайбы в этом вчерашнем матче забросили: 5:27 - Ганишин (Шкурлатов, Шушкин, 1:0, бол.). 10:19 - Бутримов (Шатров, Голованов, 1:1). 31:21 - Бутримов (1:2).

На третьей минуте первый бросок по воротам от синей линии в исполнении Сергея Ганишина. «Сокол» неправильно делает смену. Две минуты преимущества у автомобилистов. От синей набрасывает Грошев. Хорошо переправляет на пятачок Воропаев, на добивании Матюшкин - шайба от стойки попадает сзади в экипировку Полякова и кипер накрывает шайбу. И ещё одно удаление (за неправильную атаку Жариков). Быстро разыграли шайбу автомобилисты, и Ганишин чуть левее дальнего пятачка находится и отправляет шайбу низом. Проходя через скопление игроков, она проскальзывает в сетку - 1:0.

Удаление у шкодовцев (Ганишин). Хорошо с правого фланга заряжает Бутримов. В равных составах закрутили карусель у ворот Гребенькова. Последовал пас на Бутримова, и метров с трех тот отправил каучуковый диск в дальний верхний угол - 1:1.. За грубость удалён Геннадий Илюхин. От синей несильно заряжает Олег Шатров.

Низом от синей хорошо стреляет Дмитрий Кузнецов, Максимкин ждёт отскока, но и тут Поляков выручает. И Матюшкин не может переиграть кипера броском со средней дистанции. Первый период - равенство и по счету, и по игре.

Второй игровой отрезок. Справа бросает по воротам Марков, и Гребеньков накрывает шайбу. Справа атакует Максимкин. Удалён Олег Бутримов за фол на Копьеве. Идёт 28-я минута встречи. От синей заряжает Матюшкин, но Поляков накрывает шайбу. В равных составах команды. Бутримов выкатывается на дальний пятачок с шайбой, Гребеньков выбрасывает клюшку, перекрывает низ ворот, но руководитель команды «Сокол» прокатывается чуть дальше влево и технично отправляет шайбу в верхний угол - 1:2.

Хорошо атакует метров с пятнадцати Копьев, неплохой момент на дальнем пятачке у Шушкина, от синей заряжает Матюшкин в следующей атаке. Акимов прикладывается к шайбе метров с 18-ти.

В начале третьего периода наказан Дмитрий Кузнецов (атака игрока, не владеющего шайбой). Не реализовали большинстве хоккеисты «Сокола». Теперь удаление у «Сокола» (Эдуард Марков). От синей заряжает Грошев. Подправляет на пятачке шайбу Максимкин, затем стреляет с дальней дистанции Дмитрий Кузнецов - Поляков накрывает шайбу.

Атакует Копьев справа. Удалён Олег Бутримов. За нарушение численного состава наказан «Сокол». От синей заряжает Шушкин. Воропаев наброс на пятачок. И ещё бросок Грошева. От красной линии стреляет Дмитрий Димов. Шкурлатов бросает справа. Плечом отражает шайбу Поляков и накрывает вратарь снаряд. От правого борта бросает Игорь Смирнов. Бросок по воротам Бутримова за пять секунд до окончания сезона.

Вновь «Сокол» финиширует на пятой строке по итогам сезона, хотя начало для команды Юрия Киселёва явно не задалось. В немалой степени это было связано с тем, что лидер атак коллектива Эдуард Марков получил повреждение и не мог в начале сезона действовать в полную силу. Пришлось перестраивать игру «Сокола», и результат пришёл.