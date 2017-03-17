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16.03.2017, 09:58
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Общество
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В Рязанской области пьяный мужчина пытался «отвоевать» приболевшего друга у медиков

По факту воспрепятствования работе бригады «скорой помощи» проводится проверка

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по области, проводится доследственная проверка по материалам СМИ о воспрепятствовании проезду машины «скорой помощи».

15 марта появилась информация о том, что в одном из дворов, расположенных в Рязани, водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» заблокировал машину «скорой помощи», не давая медикам увезти своего товарища. Пьяный мужчина отнял у медиков своего друга и попытался перенести его в свою машину, но в результате тот оказался на снегу в 15-градусный мороз. Позже мужчину, лежавшего на снегу, погрузили в «скорую» и увезли.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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