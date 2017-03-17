В Рязани школьники проехались в «умном» троллейбусе

В регионе продолжается совместный проект Госавтоинспекции, администрации Рязани и областной библиотеки имени Горького, благодаря которому школьники лучше узнают родной город и на практике изучают правила дорожного движения.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в этот раз профилактическое занятие называлось: «Внимание – общественный транспорт!». Для ребят провели экскурсию и рассказали им о правилах безопасного поведения на остановках и в салоне маршрутного транспорта. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отработали со школьниками правила перехода улицы в районе остановок, рассказали ученикам о возможных «дорожных ловушках» и научили детей тому, как действовать, если автобус или троллейбус резко затормозил.

Представители областной библиотеки им. Горького рассказали ребятам о достопримечательностях города и интересных фактах, касающихся общественного транспорта Рязани.

Фото с сайта УМВД России по области.