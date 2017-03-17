Областная общественно-политическая газета
04:43 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП В Рязанской области мопед влетел в грузовик
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 10:17
Просмотров: 155
Общество
Версия для печати

В Рязани школьники проехались в «умном» троллейбусе

В Рязани школьники проехались в «умном» троллейбусе

В регионе продолжается совместный проект Госавтоинспекции, администрации Рязани и областной библиотеки имени Горького, благодаря которому школьники лучше узнают родной город и на практике изучают правила дорожного движения.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в этот раз профилактическое занятие называлось: «Внимание – общественный транспорт!». Для ребят провели экскурсию и рассказали им о правилах безопасного поведения на остановках и в салоне маршрутного транспорта. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отработали со школьниками правила перехода улицы в районе остановок, рассказали ученикам о возможных «дорожных ловушках» и научили детей тому, как действовать, если автобус или троллейбус резко затормозил.

Представители областной библиотеки им. Горького рассказали ребятам о достопримечательностях города и интересных фактах, касающихся общественного транспорта Рязани.

 Фото с сайта УМВД России по области.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
19:14
В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню
18:26
В Сасове Рязанской области руководителей предприятий пригласили на комиссию по вопросу налоговой задолженности
18:09
Глава региона Николай Любимов: «Мы хотим сформировать качественно новый образ Рязанской области, образ региона, привлекательного для людей и для инвестиций»
17:10
Рязанцы смогут узнать о тайнах поэзии Тютчева
17:09
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы