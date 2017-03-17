Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу

Злоумышленников с поличным задержали сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию ночью обратился рязанец, который сообщил, что во дворе его дома молодые люди возятся у одного из припаркованных автомобилей. На место выехали следственно-оперативная группа полиции и экипаж подразделения вневедомственной охраны отдела Росгвардии по области.

Стражи правопорядка задержали трех злоумышленников на месте преступления. Оказалось, молодые люди взломали салон автомобиля «ВАЗ-2109», припаркованного хозяином на ночь у своего дома, и демонтировали аудиосистему. В момент задержания один из злоумышленников уже устанавливал эту систему на свой автомобиль. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.