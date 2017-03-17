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За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП В Рязанской области мопед влетел в грузовик
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 11:18
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Общество
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Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области

Сайт УМВД России по области сообщает, что благодаря сведениям, полученным от жителей региона в ходе антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сотрудники полиции изъяли более 500 граммов растительных наркотиков.

Незаконное хранение наркотиков пресекли в Ряжске и Спасске, а также в селе Казачья Слобода.

На улице Ряжска полицейские остановили 22-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре обнаружили 120 граммов марихуаны.

В Спасске сотрудники полиции нашли по месту жительства 40-летнего горожанина пакет со 109 граммами марихуаны.

Полицейские получили сведения, в селе Казачья Слобода Шацкого района 39-летний местный житель сушит у себя дома странные растения. Выяснилось, что мужчина хранил у себя в жилище 328 граммов конопли.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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