В Рязанской области мопед влетел в грузовик

Водитель погиб

ДТП произошло вчера в 16.25 в селе Мосолово Шиловского района, сообщает сайт УМВД России по области. 43-летний водитель автоцистерны «КамАЗ» выезжал с прилегающей территории, при этом «КамАЗ», пересекая полосу встречного движения, поворачивал налево. В этот момент по дороге двигался мопед «ORION-100», за рулем которого находился 34-летний местный житель. Водитель мопеда не успел среагировать на маневр грузовика, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В ДТП водитель мопеда получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В момент ДТП водитель мопеда ехал без шлема. Как выяснили сотрудники ГИБДД, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и у водителя не было соответствующей категории на управление этим транспортным средством.