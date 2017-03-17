Областная общественно-политическая газета
04:43 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области мопед влетел в грузовик За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 11:27
Просмотров: 126
Происшествия
Версия для печати

В Рязанской области мопед влетел в грузовик

Водитель погиб

ДТП произошло вчера в 16.25 в селе Мосолово Шиловского района, сообщает сайт УМВД России по области. 43-летний водитель автоцистерны «КамАЗ» выезжал с прилегающей территории, при этом «КамАЗ», пересекая полосу встречного движения, поворачивал налево. В этот момент по дороге двигался мопед «ORION-100», за рулем которого находился 34-летний местный житель. Водитель мопеда не успел среагировать на маневр грузовика, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В ДТП водитель мопеда получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В момент ДТП водитель мопеда ехал без шлема. Как выяснили сотрудники ГИБДД, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке и у водителя не было соответствующей категории на управление этим транспортным средством.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
19:14
В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню
18:26
В Сасове Рязанской области руководителей предприятий пригласили на комиссию по вопросу налоговой задолженности
18:09
Глава региона Николай Любимов: «Мы хотим сформировать качественно новый образ Рязанской области, образ региона, привлекательного для людей и для инвестиций»
17:10
Рязанцы смогут узнать о тайнах поэзии Тютчева
17:09
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы