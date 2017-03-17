Рязанский «Элекс-Фаворит» все оставшиеся матчи первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги проведет на выезде

Причина – проблемы с залом

Об этом сообщил пресс-атташе клуба Алексей Самохин. До конца турнира рязанской команде предстоит провести ещё четыре встречи – две в гостях, две, формально, дома. В субботу, 18 марта, наша команда играет в гостях с «Волгой-Саратов», а 1 апреля встречается на выезде с «ЛГТУ-Липецк». Матч заключительного тура с «Крепостью» перенесён в Москву, он пройдёт 8 апреля. Перенесена и встреча с дублем московской «Дины», причём эта игра состоится в другой день. Дело в том, что 23 марта пройдёт первый матч финала Кубка России, в котором встречаются «Дина» и «Динамо». Хозяева площадки пригласили нашу команду посетить финал, который намечен на 19.00. А в 14.00 начнётся матч «Элекса-Фаворита» с «Диной-д».

Приносим свои извинения болельщикам, которые поддерживали нас в каждом матче, – говорит генеральный директор «Элекса-Фаворита» Виталий Громов. – Так сложились обстоятельства, что две заключительные домашние игры мы вынуждены провести на выезде. Понимаем, что это не очень хорошо, но другого выхода нет.

Перед финалом Кубка России руководство рязанской команды планирует обсудить с руководством «Дины» вопросы создания в нашем городе школы императорского клуба. Эта тема очень важна для развития мини-футбола в Рязани, тем более, что после успехов «фаворитов» популярность этого вида спорта у нас растёт. В команду постоянно звонят родители и сами футболисты, которые интересуются, как можно прийти на тренировки.