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Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 12:21
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Общество
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Еще на 34 участках дорог Рязани ликвидировали ямы

Как сообщает сайт администрации города, с 13 по 16 марта работы по ликвидации дорожных ям выполнили на 34 участках дорог областного центра.

Ямы ликвидировали на участках улиц Березовой, Черновицкой, Станкозаводской, Прижелезнодорожной, Забайкальской, Центральной, Московской, Горького, Чапаева, Пожалостина, Шереметьевской, Песоченской, Бронной, Дачной, Солнечной (путепровод), Рязанской, Большой, Бирюзова, Коняева, Фурманова, Советской Армии, Петрова, Братиславской, Садовой, Радищева, Юбилейной, Зафабричной, Птицеводов, Голенчинском шоссе, проезде Речников, Народном бульваре, автодороги на поселок Карцево, от Черновицкой до ТЭЦ, от М-5 «Урал» до ул. Коняева. Общая площадь выполненных работ составила более 2940 кв.м.

На тех участках дорожной сети, где в связи с погодными условиями применить асфальтобетонную смесь невозможно, ямы были засыпаны щебнем. Такие работы были проведены на улице Карла Маркса и участке автодороги от ул. Промышленной до ул. Прижелезнодорожной.

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