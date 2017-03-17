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Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 12:29
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Экономика
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Рязанские аграрии начали подкармливать озимые культуры и многолетние травы

По данным на 16 марта, к выборочной подкормке озимых зерновых культур и многолетних трав приступили хозяйства Михайловского, Захаровского, Рыбновского и Спасского районов. Работы проведены почти на 4-х тысячах гектаров, информирует сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области.

Сельхозпредприятия области, учитывая погодные условия, начали вносить минеральные удобрения на две недели раньше чем в прошлом году.

В целом по области подкормку озимых зерновых культур планируется провести на площади 286 тысяч гектаров и многолетних трав – 86 тысяч гектаров.

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