Рязанские аграрии начали подкармливать озимые культуры и многолетние травы

По данным на 16 марта, к выборочной подкормке озимых зерновых культур и многолетних трав приступили хозяйства Михайловского, Захаровского, Рыбновского и Спасского районов. Работы проведены почти на 4-х тысячах гектаров, информирует сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области.

Сельхозпредприятия области, учитывая погодные условия, начали вносить минеральные удобрения на две недели раньше чем в прошлом году.

В целом по области подкормку озимых зерновых культур планируется провести на площади 286 тысяч гектаров и многолетних трав – 86 тысяч гектаров.