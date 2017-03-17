Лучший хлеб России производится и в Рязани

Продукция двух рязанских хлебозаводов отмечена наградами конкурса Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России-2017»

Как сообщает сайт администрации города, XXIII Международная специализированная выставка «Современное хлебопечение-2017» проходила в Москве на площадке МВК «Экспоцентр» с 13 по 16 марта. В рамках ее программы были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России-2017», по результатам которого продукция рязанских хлебозаводов №1 и №3 была отмечена престижными в отрасли наградами.

В частности, хлебозавод №1 в номинации «Хлеб ржано-пшеничный» за хлеб «Мариинский» получил Большой Кубок, за булку «Рябинушка» – Малый Кубок в номинации «Изделия хлебобулочные, обогащенные витаминами и (или) минеральными веществами».

Впервые представленный на конкурсе хлеб «Столичный» рязанского хлебозавода №3 был награжден дипломом II степени к Малому Кубку в номинации «Хлеб ржано-пшеничный».