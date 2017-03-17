В Рязанской области проверят более 100 ТСЖ и ЖСК

В регионе продолжается обследование внутридомового газового оборудования

В соответствии с поручением главы Рязанского региона Николая Любимова в настоящее время государственная инспекция жилищного и строительного надзора области проводит документарные проверки ТСЖ и ЖСК на предмет наличия договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Всего проверят более 100 ТСЖ и ЖСК.

Кроме того, в рамках работы межведомственной комиссии в муниципальных образованиях области будут обследованы вентиляционные каналы и газоходы более 800 многоквартирных домов, имеющих непосредственную форму управления. С жильцами этих домов будет проведена работа о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Источник: сайт правительства Рязанской области