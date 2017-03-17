Глава Рязанского региона Николай Любимов принимает участие в работе 26 съезда РСПП

16 марта открылся 26 съезд Российского Союза промышленников и предпринимателей. В нем принимает участие глава Рязанского региона Николай Любимов.

Глава региона выступил на пленарном заседании съезда РСПП на тему «Привлечение инвестиций в регион: потенциал, перспективы, приоритеты». Николай Любимов подробно проинформировал собравшихся о преимуществах, предоставляемых в Рязанской области для желающих вложить капитал в развитие экономики и социальной сферы, и перспективах работы по дальнейшему улучшению инвестклимата в регионе.

Рязанская область чрезвычайно привлекательна для инвесторов, но вместе с тем, потенциал региона пока недооценен, и наша задача – изменить ситуацию. Для этого нужна четкая система привлечения инвестиций на основе лучших российских и зарубежных практик. И мы будем над этим работать, – подчеркнул Николай Любимов.

Фото предоставлено Минпечати Рязанской области

Источник: сайт правительства Рязанской области