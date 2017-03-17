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16.03.2017, 14:13
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Власть
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Рязанская область заняла третье место среди российских регионов по реализации Майских Указов Президента РФ в сфере госуправления

По результатам исследования компании «Медиалогия», в феврале 2017 года Рязанская область вошла в список трех лучших регионов РФ по реализации Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления. При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие показатели, как доступность дошкольного образования и развитие сети МФЦ. Рязанская область стала одним из регионов-лидеров по обеспеченности местами в детских садах и количеству многофункциональных центров.

К настоящему времени в области создано 10 тысяч дополнительных мест для дошкольников: за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта введено в эксплуатацию 49 детских садов, отвечающих современным требованиям, открыто 169 дополнительных групп в действующих детских садах и школах.

В регионе открыты 29 МФЦ, в том числе 4 – в городе Рязани, что обеспечивает потребности населения в полном объеме, превышая установленный норматив на 9,7 процентных пунктов. Всего в МФЦ работают 407 окон приема и выдачи документов, из них 160 – в удаленных населенных пунктах. Многофункциональные центры предоставляют более 200 видов услуг.

Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил: В Рязанской области уделяется самое серьезное внимание неукоснительному соблюдению всех Майских Указов Президента РФ. Это программные документы, определяющие развитие страны и каждого региона. Они дают колоссальный эффект для населения, направлены на повышение уровня жизни, обеспечение хорошего социального самочувствия общества. Мы будем использовать все ресурсы для качественной реализации Майских Указов.

 Источник: сайт правительства Рязанской области

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