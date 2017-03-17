В Рязанской области полицейские проверили более 100 автомобилей, перевозящих различные грузы

В регионе прошла профилактическая операция ГИБДД «Опасный груз», направленная на соблюдение организациями, осуществляющими перевозки грузов требований законодательства в области безопасности дорожного движения. Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские проверили более 100 транспортных средств, выявили порядка 20 нарушений.

К административной ответственности привлечены не только водители грузовиков, но и руководители фирм, занимающихся грузоперевозками. Самое частое нарушение, которое было выявлено специалистами – управление технически неисправными грузовиками.