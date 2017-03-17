В Рязани суд рассмотрит дело госавтоинспектора-взяточника

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, рассматривается уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по городу Рязани. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Из представленных суду материалов следует, что обвиняемый, используя свое служебное положение, сообщил одному из остановленных им во время работы водителей, что тот пьян и в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Помочь избежать административной ответственности могла бы взятка в 20 тысяч рублей, однако деньги сотрудник получить не успел. Взяточника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Судебное заседание по этому делу назначено на 28 марта.