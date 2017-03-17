Областная общественно-политическая газета
04:41 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области мопед влетел в грузовик За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 14:50
Просмотров: 126
Общество
Версия для печати

В Рязани суд рассмотрит дело госавтоинспектора-взяточника

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, рассматривается уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по городу Рязани. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Из представленных суду материалов следует, что обвиняемый, используя свое служебное положение, сообщил одному из остановленных им во время работы водителей, что тот пьян и в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Помочь избежать административной ответственности могла бы взятка в 20 тысяч рублей, однако деньги сотрудник получить не успел. Взяточника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Судебное заседание по этому делу назначено на 28 марта.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
19:14
В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню
18:26
В Сасове Рязанской области руководителей предприятий пригласили на комиссию по вопросу налоговой задолженности
18:09
Глава региона Николай Любимов: «Мы хотим сформировать качественно новый образ Рязанской области, образ региона, привлекательного для людей и для инвестиций»
17:10
Рязанцы смогут узнать о тайнах поэзии Тютчева
17:09
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы