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16.03.2017, 15:48
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Общество
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Лауреатами конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стали четыре рязанских журналиста

Лауреатами III Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта стали четыре журналиста из Рязанской области.

В число победителей вошли журналист РИА «МедиаРязань» Наталья Соловьева, корреспондент телекомпании «Город» Алена Куколева, редактор сайта vezdekultura.ru Ольга Георгиеш, внештатный корреспондент рязанского портала YA62.ru Мария Илларионова. Всего на конкурс представили свои работы 16 сотрудников СМИ Рязанской области, сообщили в Отделении ОНФ по региону.

Победители конкурса представили работы в номинациях «Роль гражданского общества в решении актуальных проблем страны», «Актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства: повышение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Проблемы развития системы общего и дополнительного образования».

«Все темы, поднятые лауреатами конкурса из числа рязанских журналистов, постоянно находятся в зоне внимания Общероссийского народного фронта. Они не только требуют честного и правдивого отображения в региональных СМИ, но также и влияют на жизнь людей, помогая изменить ее к лучшему. Мы гордимся всеми нашими лауреатами, а также надеемся на их дальнейшую активную работу по освещению тем, актуальных для нашего региона», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов.

Всего лауреатами конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. На конкурс было подано 4 тыс. работ от журналистов 969 региональных СМИ. Награждение победителей пройдет на ежегодном медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в первых числах апреля.

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