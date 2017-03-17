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16.03.2017, 15:58
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Общество
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Путь Петра Семенова-Тян-Шанского: от рязанской земли – до всемирной известности

Автор фото: Дмитрий Осинин | Путь Петра Семенова-Тян-Шанского: от рязанской земли – до всемирной известности
Фото: Дмитрий Осинин.

В областной научной библиотеке им. Горького начала работу межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 190-летию со дня рождения видного государственного деятеля, ученого, прославленного путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского.

В конференции принимают участие представители регионального министерства культуры и туризма, Рязанского отделения Русского географического общества, ученые Рязанского государственного университета им. С. Есенина, студенты, школьники, сотрудники библиотек Рязани, Липецка, музеев с.Гремячка Милославского района и краеведческого музея г. Чаплыгин Липецкой области. Плодотворной работы участникам конференции пожелал во время сеанса видеосвязи правнук Петра Петровича – Александр Семенов-Тян-Шанский.

Перед началом конференции участники возложили цветы к бюсту Петра Семенова-Тян-Шанского. Организована выставка фотоматериалов экспедиции, которую провели на ледник, носящий имя исследователя, сотрудники Рязанского музея путешественников, и выставка книг из фондов библиотеки, рассказывающих о деятельности ученого.

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