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16.03.2017, 16:24
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Спорт
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Судьба «золота» чемпионата Рязанской области по хоккею с шайбой может решиться в ближайшем туре

Главным в нем, конечно же, станет поединок «Авангарда» из Рязанского района против команды «Рыбное». Рыбновцы отстают от единоличных лидеров соревнований всего на два очка, но подопечные Олега Банного демонстрируют такую сверхатакующую, результативную игру, что одолеть их архисложно. Очередную победу, со счетом 8:0, «Авангард» одержал в матче против команды «Поляны». Остальные поединки завершились так: «Империя» – «Рыбное» – 0:5, «Ижевское» – «ВДВ» –2:2, «Сокол» – «РВВДКУ» – 2:7.

По-прежнему лидирует «Авангард», реально претендующий на областное «золото», Потерпевшая поражение «Империя» вряд ли составит команде «Рыбное» конкуренцию в борьбе за награды высшей пробы. 18 марта играют «Империя» и «ВДВ» (начало – в 9.00), на следующий день встречаются «Ижевское» и «Десантное училище» (12.45), «Рыбное» и «Авангард» (14.30), «Поляны» и «Сокол» (16.50). Все матчи проводятся в Рязани, на основной и тренировочной аренах Дворца спорта «Олимпийский». Вход для болельщиков – свободный.

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