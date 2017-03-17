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16.03.2017, 16:26
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Культура
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В Рязани начала работу выставка, посвященная 140-летию писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя

Автор фото: Анна Добролежа | В Рязани начала работу выставка, посвященная 140-летию писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя
Фото: Анна Добролежа.

Экспозиция открылась в Музее истории молодежного движения. Первыми с ней познакомились учащиеся школ № 1 и № 10. Перед вернисажем ребята встретились с писательницей Людмилой Анисаровой, автором книги об Алексее Силыче Новикове-Прибое, выпущенной в серии «Жизнь замечательных людей» в 2012 году, и ветераном ВМФ, капитаном II ранга Геннадием Катышевым. Они рассказали школьникам о биографии выдающегося писателя-мариниста, его творчестве и службе в морфлоте.

Алексей Силыч Новиков-Прибой (настоящая фамилия Новиков) родился в селе Матвеевское Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Сасовского района Рязанской области), в крестьянской семье. В 22 года был призван в армию, служил на Балтийском флоте матросом (1899 — 1906), был отправлен на войну с Японией, участвовал в Цусимском сражении, попал в плен. Самое значительное произведение Новикова-Прибоя — историческая эпопея «Цусима».

Затем школьники познакомились с выставкой. Она составлена из фотографий, рукописей, книг, документов, хранившихся в фонде музея (всего 50 экспонатов).

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