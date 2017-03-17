Сегодня в Рязани чествовали работников службы быта

В торжествах по случаю профессионального праздника участвовали представители разных профессий: модельеры, художники, повара, парикмахеры, продавцы, ветераны службы быта, студенты Рязанского технологического колледжа. Собравшихся приветствовали глава администрации г. Рязани Олег Булеков, начальник управления инвестиционной политики развития малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Виталий Ларин. Участников праздника поздравила депутат областной Думы Татьяна Гусева.

Как было сказано, современное состояние рынка бытовых услуг – одно из важных звеньев в системе отраслей, вносит достойный вклад в экономику города Рязани. У предприятий торговли и бытовых услуг большой потенциал развития: возрастает качество предоставляемых услуг, улучшается культура обслуживания, меняется вид торговых заведений, многие из которых сегодня соответствуют европейскому уровню. Внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, компетентность и профессионализм работников торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям и впредь останутся визитной карточкой рязанских предприятий.

За успешную работу многие представители сферы услуг были награждены Почетными грамотами, призами. Для них был показан праздничный концерт.