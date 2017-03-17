Новый сезон Межрегиональной Рязанской лиги КВН пройдет с новым редактором

Чемпион Высшей лиги международного союза КВН 2006 года из команды «РУДН» Евгений Донских станет ведущим местной лиги с момента открытия нового сезона. В преддверии этого события министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, директор Межрегиональной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов, участник команды КВН «Умные люди» РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова Сергей Семенов и сам Евгений Донских рассказали о новшествах в работе лиги.

Татьяна Пыжонкова напомнила, что за последнее время рязанские игроки КВН работали успешно. Команды «Их разыскивает милиция» и «ЦПКиО РязГМУ» получили повышенный рейтинг по итогам международного фестиваля «КиВиН», который состоялся в январе этого года в Сочи. Теперь эти команды смогут выступить в одной из центральных лиг. В свою очередь, «Умные люди» прошли во второй тур фестиваля, и им предстоит сыграть в Международной лиге КВН в Минске. Эту встречу будет транслировать телевидение.

Евгений Донских и Алексей Жеглов также отметили победы местных игроков и предупредили, что на открытие Межрегиональной Рязанской лиги билеты нужно приобретать заранее: игры пользуются «ажиотажным спросом». По их словам, лигу с этого года ждет «перезагрузка» – так, Донских будет вести только «телевизионные» конкурсы, которые позволят подготовить игроков к формату Высшей лиги. «Команды должны быть готовы ко всему. А рязанцы – видеть, какой путь ребята проделывают от первых игр до попадания на ТВ», – отметил Евгений. Что же касается недавнего «лишения» рязанской лиги статуса центральной, Жеглов и Донских сказали, что это «внутренние дела», которые мало отразятся на текущей работе.

Рязанская лига действует в области с 2002 года и ежегодно принимает около 2000 участников со всей России. Игры сезона можно смотреть не только в зале, но и в онлайн-трансляции. Фестиваль открытия состоится 18 марта во Дворце молодежи, начало в 18:00.