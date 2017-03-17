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16.03.2017, 16:33
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Спорт
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За золото и путевку в финал в Сочи от Ночной хоккейной лиги Рязанской области встретятся «Империя» и «Восход СУ-2»

Победитель получит и путевку в финал шестого всероссийского фестиваля среди любительских команд НХЛ, который пройдет с 3 по 17 мая в Сочи. В нем примут участие 149 коллективов из 76 регионов России. Традиционный гала-матч будет проведен 10 мая – в этот день на льду Дворца спорта «Большой» видные государственные и политические деятели встретятся с лучшими хоккеистами российской НХЛ. Победитель Лиги чемпионов, самого представительного по количеству участников дивизиона «40+», получит главный приз фестиваля – «грант» Министерства спорта Российской Федерации на строительство крытого ледового катка в своем регионе.

Словом, есть за что бороться участникам самых массовых в нашей стране соревнований по хоккею с шайбой. Рязанский регион признан одним из лучших в российской НХЛ, и потому не исключено, что Рязанщину будут представлять две сильнейшие команды – участницы главного финала. Завтра, 17 марта, в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», состоятся заключительные матчи рязанской НХЛ. В 18.00 на лед выйдут претенденты на «бронзу» – «Автоимпорт» и «Динамо», в 19.30 начнется поединок за «золото», в котором встретятся «Империя» и «Восход СУ-2». Среди болельщиков будут разыграны десять телевизоров по бесплатной лотерее. Вход в ДС «Олимпийский» – свободный.

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