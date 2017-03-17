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16.03.2017, 16:35
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Общество
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Профессор Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина Ольга Воронова вновь избрана членом Общественной палаты РФ

Профессор Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина Ольга Воронова вновь избрана членом Общественной палаты РФ

Выборы прошли в ходе пленарного заседания Общественной палаты Рязанской области, состоявшегося сегодня. О.Е. Воронова представляет общественную палату Рязанской области на федеральном уровне с ноября прошлого года. За это время смогла проявить свои организационные и деловые качества, работая в составе комитета по культуре Общественной палаты РФ. Необходимость новых выборов представителя региона в федеральную общественную палату возникла в связи с истечением срока полномочий действующего состава Общественной палаты Российской Федерации. После того, как в феврале Президент РФ Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации, началось формирование нового состава ОП РФ. Ольга Ефимовна Воронова будет продолжать в нем работу.

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